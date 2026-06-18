毒尿片｜內媒檢測多款知名品牌涉甲酰胺 恐損BB生殖系統

內地爆出嬰幼兒紙尿褲（紙尿片）安全風波。多名家長近日投訴，嬰幼兒使用知名品牌的紙尿褲後，臀部反覆出現紅腫甚至皮膚破潰（紅屁股），停用後症狀即迅速好轉。內媒《經濟參考報》隨後委託專業檢測機構進行抽樣檢測，結果在「好奇」（Huggies）、「Babycare」及「碧芭寶貝」等多款熱銷產品中，驗出具生殖毒性的化學物質「甲酰胺」。事件曝光後，涉事品牌回應各異，部分已啟動自查。

毒素循皮膚入血

綜合經濟參考報等內媒報道，甲酰胺在常溫下為無色透明液體，常被用作有機溶劑。公開資料顯示，歐盟已將甲酰胺歸類為「1B類生殖毒性物質」，內地《化妝品禁用原料目錄》亦明令禁止添加。

內地多款紙尿褲被指侵害嬰幼兒健康。 經濟參考報

專家指出，甲酰胺可透過皮膚吸收進入血液，長期低劑量接觸具致畸風險。由於嬰幼兒器官發育尚未健全，代謝毒物能力較弱，若長期接觸貼身含毒紙尿褲，可能導致生殖系統損傷及慢性肝腎損傷。內地醫學機構從醫院選取上百份嬰幼兒樣本檢測，亦證實多名嬰幼兒的血液和尿液中驗出甲酰胺。

然而，現行的《嬰兒紙尿褲》國家標準中，並未對甲酰胺設置任何檢測項目或限量要求，形成嚴重的監管漏洞。專家呼籲主管部門盡快修訂國標，填補監管空白。

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內地多款紙尿褲被指侵害嬰幼兒健康。 經濟參考報

三大品牌回應各異

風波爆發後，三大涉事品牌昨日（18日）分別作出回應：

碧芭寶貝表示所有嬰幼兒紙尿褲均嚴格遵循國家母嬰用品相關生產標準，出廠前經過多重合規檢測，始終將寶寶肌膚安全放在首位。報道抽樣檢測樣本來源、檢測環境、檢測流程尚未與我司完成核驗，暫無法判定樣本真實性與代表性，已主動聯繫涉事檢測機構，同步申請第三方權威復檢，完整復盤全鏈路生產、原料、倉儲環節。將即刻對全部原材料、生產線開展全面篩查，杜絕風險隱患，並主動接受消費者與行業監督。

針對報道中提及的檢測結果及方法，因國內尚無明確統一標準，我們已主動聯繫《經濟參考報》，希望對方提供樣品來源、檢測方法及依據，以便進一步核實。同時，我司已委託多家第三方權威檢測機構，對全系列紙尿褲開展獨立抽檢，並全程進行公證，檢測過程及結果接受社會各界公開監督。

美國金佰利旗下的好奇（Huggies） 則發表聲明強硬反駁，稱經權威第三方機構檢測，旗下紙尿褲未驗出甲酰胺成分，各項指標符合國標。公司正與相關檢測機構核實檢測方法。截至目前，「好奇小森林」系列在線上店舖仍正常售賣。