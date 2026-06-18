深圳暴雨｜紅色預警生效全市停課多地出現水浸 機場航班大規模延誤

廣東省連日遭遇持續強降雨，深圳、珠海、中山等多個城市發布暴雨紅色預警。深圳市氣象台今日（18日）中午12時25分將分區暴雨橙色預警信號升級為紅色，全市進入暴雨緊急防禦狀態，羅湖、福田、鹽田、龍崗等區域累計雨量已達大暴雨級別。受天氣影響，全市中小學及幼稚園停課，深圳寶安國際機場啟動大面積航班延誤應急處置預案黃色響應。

據深圳市氣象台通報，過去3小時羅湖區、福田區、鹽田區、龍崗區、坪山區、大鵬灣、龍華區（觀湖、民治、龍華、觀瀾街道）及大鵬新區（葵涌街道）累計雨量已達大暴雨，預計未來1至2小時還將出現40至70毫米降水。氣象部門於中午12時25分在上述區域發布暴雨紅色預警信號。

與此同時，全市雷雨大風黃色預警信號亦於上午11時15分擴展至全市，預計1至2小時內陣風達8級或以上，並伴有強雷電。截至上午10時55分，廣東全省共有19個市縣發布暴雨紅色預警，37個市縣發布暴雨橙色預警。

根據深圳市政府相關規定及《深圳市颱風暴雨高級別預警分時段學校防禦指引》，暴雨紅色預警生效期間，全市中小學、幼稚園及托育機構全日停課。

航空交通方面，強降雨對深圳寶安國際機場航班運行造成顯著影響。截至上午11時，出港航班中延誤一小時以上者超過20架次，機場已啟動大面積航班延誤應急處置預案黃色響應，加強現場保障力量。各航空公司將根據天氣及後續運行態勢，動態調整當日剩餘航班計劃。

高鐵服務同受影響

鐵路服務同樣受天氣影響。據悉，部分來往香港西九龍站及內地的高鐵列車車次已被取消。旅客出行前應密切關注鐵路部門發布的最新信息。

據廣東省氣象台預測，今日粵西至珠江口附近市縣將持續有暴雨到大暴雨，局部地區可能出現特大暴雨。深圳市氣象台預計，19日起降雨將有所減弱，多雲間陰天，有（雷）陣雨；20日至22日以多雲為主，間中有（雷）陣雨，天氣趨於炎熱。

當局呼籲市民遠離低窪易澇等危險區域，注意防禦暴雨可能引發的內澇、山洪、滑坡、泥石流等次生災害。