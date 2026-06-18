河南足浴店6死火災｜祈福蠟燭惹禍易燃裝修加劇火勢 14名公職人員被問責

河南省三門峽靈寶市一間名為「瀾風」的足療店（足浴店）於上月2日發生慘烈火警，釀成6人死亡，直接經濟損失逾800萬元人民幣。河南省應急管理廳近日公布事故調查報告，證實慘劇是由於店內一層的祈福蠟燭未熄滅，引燃周邊易燃裝修材料所致。此外，官方披露6名死者當晚均曾飲酒，影響了逃生能力。目前，足療店及物業公司共5人已被採取刑事強制措施，14名失職公職人員被嚴肅問責。

調查出爐

經河南省政府成立的提級事故調查組深入查明，火災的直接起因是足療店一層門廳祈福台上燃燒的蠟燭，不慎引燃了緊鄰的塑料部件，火勢其後迅速波及祈福台以及牆面和頂棚的裝飾材料。

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國家消防救援局進一步披露致命細節，指出涉事足療店的牆面及吊頂大量違規採用了極易燃的聚氨酯材料進行裝修，導致火勢在極短時間內一發不可收拾。更為不幸的是，經調查確認，6名遇難者當晚全部曾飲酒，其中3人更處於醉酒狀態。由於火警發生時反應能力大幅下降，他們無法及時逃生，最終因吸入大量有毒濃煙而不幸遇難。

消防控制室無人值守5人涉刑事犯罪

調查報告嚴厲批評足療店經營方未能落實安全主體責任，存在多項嚴重違規問題，包括未按規定進行安全巡查、火警發生時消防控制室竟無人值守等，導致未能及早發現並撲救火情。

針對這宗慘劇，瀾風足療店及錦祥盛物業公司共5名相關責任人員，因涉嫌刑事犯罪已被司法機關依法採取強制措施；有關部門亦對涉事企業的違法違規問題作出行政處罰。此外，針對監管履職不到位的問題，紀檢監察機關已對屬地黨委政府、有關部門及單位的14名公職人員進行嚴肅問責。