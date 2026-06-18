5秒種一棵樹｜內地「治沙機械人」搭載北斗導航 結合無人機效率狂飆80倍｜有片

面對勞動力短缺及人工成本持續上升的挑戰，中國傳統依賴「人海戰術」的沙漠治理模式正迎來科技顛覆。由國家林草局推動、多個科研團隊研發的一系列「治沙機械人」，近日已陸續在內蒙古、甘肅、新疆等「三北」工程核心區投入實戰。這標誌着內地的治沙工作，正式由半機械化全面邁向自動化與智能化發展的新階段。

無人駕駛精準治沙

這批被稱為「治沙神器」的智能裝備，極大地提升了沙漠治理的效率。其中，由中國林科院等單位研發的「智能三壓草簾沙障鋪設機械人」搭載了北斗導航系統，能實現厘米級的自主循跡作業，效率是傳統人手的10倍以上。

相關新聞：寧夏騰格里153公里固沙帶合龍 中國第四大沙漠遭包圍

在最耗人力的植樹環節，一款名為「句芒301」的治沙機械人能在沙地中一氣呵成地完成開溝、植苗、覆土和注水等工序，每5秒便能種下一株樹苗，僅需19分鐘即可完成一畝沙柳種植。而在庫布其沙漠運用的多功能立體固沙車，每小時更可播種2,000株植物，效率高達人工作業的80倍。

綜合成本降四成

新型治沙模式亦巧妙融入了當前熱門的「低空經濟」元素。當局出動無人機，將沙柳枝條或草料吊運至車輛難以深入的沙漠腹地，實現「空中送材」；隨後再由地面的智能機械人接力進行精準鋪設，成功構建出空地協同的立體治沙新機制。

官方數據顯示，在黃河「幾字彎」核心區域，廣泛應用這些體系化智能裝備後，核心工序的作業效率較傳統人工大幅提升10至20倍，綜合成本降低約40%。目前，全國防沙治沙機械化服務隊已在毛烏素沙地、庫布其沙漠，以及甘肅、新疆等多地展開作業，累計完成治理的沙化土地面積已超過43萬畝。