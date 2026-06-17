人血燒賣│杭州外賣現大量血跡 食客「急啪」傳染病預防藥
更新時間：18:26 2026-06-17 HKT
發佈時間：18:26 2026-06-17 HKT
發佈時間：18:26 2026-06-17 HKT
點個外賣竟然附送人血？浙江杭州近日發生令人毛骨悚然的一幕，一網友發帖稱，其通過外賣平台訂購一家小吃店的早餐，食用過程中發現燒賣底部有大量血跡，隨後報警，立即服用傳染病阻斷藥。當地市場監管部門證實，血跡來自該小吃店一名店員。
店員手部受傷導致
該網友稱，6月13日，其花費22.8元人民幣點了一份外賣，吃了幾個燒賣後發現，剩餘燒賣底部有大量血跡。找到商家客服對質後，客服承認是自己的血液，但拒絕進行傳染病檢查。該網友隨後報警，前往醫院檢查身體，服用了傳染病阻斷藥。
內地極目新聞引述當地市場監管部門工作人員回應稱，6月15日，確實有消費者反映，在小吃店購買的外賣中吃出了血液。據工作人員到門店現場調查，是門店店員的手被劃傷後，有血滴入了餐食內，店員沒注意到。
市監部門已聯繫當事顧客，該店員的檢測報告和健康證均已提供給顧客，雙方已達成和解。
最Hit
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
2026-06-16 19:03 HKT
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
2026-06-16 15:13 HKT