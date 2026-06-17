Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人血燒賣│杭州外賣現大量血跡 食客「急啪」傳染病預防藥

即時中國
更新時間：18:26 2026-06-17 HKT
發佈時間：18:26 2026-06-17 HKT

點個外賣竟然附送人血？浙江杭州近日發生令人毛骨悚然的一幕，一網友發帖稱，其通過外賣平台訂購一家小吃店的早餐，食用過程中發現燒賣底部有大量血跡，隨後報警，立即服用傳染病阻斷藥。當地市場監管部門證實，血跡來自該小吃店一名店員。

店員手部受傷導致

該網友稱，6月13日，其花費22.8元人民幣點了一份外賣，吃了幾個燒賣後發現，剩餘燒賣底部有大量血跡。找到商家客服對質後，客服承認是自己的血液，但拒絕進行傳染病檢查。該網友隨後報警，前往醫院檢查身體，服用了傳染病阻斷藥。

內地極目新聞引述當地市場監管部門工作人員回應稱，6月15日，確實有消費者反映，在小吃店購買的外賣中吃出了血液。據工作人員到門店現場調查，是門店店員的手被劃傷後，有血滴入了餐食內，店員沒注意到。

市監部門已聯繫當事顧客，該店員的檢測報告和健康證均已提供給顧客，雙方已達成和解。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
4小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
6小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│38歲休班消防員生前工作認真 上周觀塘碼頭救回跳海自殺男
突發
8小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
2026-06-16 19:03 HKT
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
旅遊
7小時前
《美國新聞與世界報道》發表最新一份「全球大學排名」，中文大學與澳洲墨爾本大學並列全球第28位，成為本港上榜院校之首。
大學排名｜美國新聞與世界報道排行榜 港5大學打入環球百強 中大列28最高 8資助大學排名躍升
教育新聞
8小時前
內幕交易案判囚5月 黃百鳴今放棄保釋 即時服刑
01:11
內幕交易案判囚5月 黃百鳴今放棄保釋 即時服刑
社會
9小時前
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
影視圈
23小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
2026-06-16 15:13 HKT
黃百鳴入獄丨黃百鳴曾自爆有外遇 老婆患末期癌才感內疚 停工陪練氣功消滅腫瘤
黃百鳴入獄丨黃百鳴曾自爆有外遇 老婆患末期癌才感內疚 停工陪練氣功消滅腫瘤
影視圈
7小時前