人血燒賣│杭州外賣現大量血跡 食客「急啪」傳染病預防藥

點個外賣竟然附送人血？浙江杭州近日發生令人毛骨悚然的一幕，一網友發帖稱，其通過外賣平台訂購一家小吃店的早餐，食用過程中發現燒賣底部有大量血跡，隨後報警，立即服用傳染病阻斷藥。當地市場監管部門證實，血跡來自該小吃店一名店員。

店員手部受傷導致

該網友稱，6月13日，其花費22.8元人民幣點了一份外賣，吃了幾個燒賣後發現，剩餘燒賣底部有大量血跡。找到商家客服對質後，客服承認是自己的血液，但拒絕進行傳染病檢查。該網友隨後報警，前往醫院檢查身體，服用了傳染病阻斷藥。

內地極目新聞引述當地市場監管部門工作人員回應稱，6月15日，確實有消費者反映，在小吃店購買的外賣中吃出了血液。據工作人員到門店現場調查，是門店店員的手被劃傷後，有血滴入了餐食內，店員沒注意到。

市監部門已聯繫當事顧客，該店員的檢測報告和健康證均已提供給顧客，雙方已達成和解。