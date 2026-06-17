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天津兩子父扮細偷食 女大生受騙後墜亡渣男要賠¥37萬即變「老賴」

即時中國
更新時間：17:33 2026-06-17 HKT
發佈時間：17:33 2026-06-17 HKT

河北有20歲女大學生，在天津做暑期工時，遭一名35歲扮27歲育有兩兒的人夫欺騙感情，女大生知道真相後與渣男爭執，期間墜樓身亡。法院判出軌人夫要賠償逾37萬人民幣，渣男即轉移資產逃避賠償。

死者至今未落葬

「熱度新聞」報道，河北20歲女大學生王某，因到天津做暑期工，認識當時35歲已婚及育有兩子的孫某，但對方當時訛稱只有27歲，並隱瞞婚姻狀況。

王某不知情下與孫某成為情侶，之後發現自己無意中成為第三者，提出分手後遭孫某糾纏。

2025年6月10日，王某與孫某爭執，王某危坐窗邊，結果卻由8樓跌落街身亡。

王某母親秦女士指，法院就事件判孫某要承擔30%責任，要孫某賠償逾37萬元。

孫某為逃避責任，將資產全部轉移，令秦女士至今未獲賠償。

秦女士希望法院能加大執行力度，讓孫某盡快賠付，讓女兒得以入土為安。

 

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