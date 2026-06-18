湖南湘潭博物館翻新迎客 齊白石原作首返湘展出

湖南湘潭擁有逾2000年歷史，一直是湖湘文化重鎮。為迎接第六屆湖南旅遊發展大會，湘潭市博物館進行了全面升級改造，其中《從隱山到韶山》《湘潭故事》兩大主展廳已完成煥新，對外開放迎客。

6月17日，參與「紅色熱土 青春湘潭」的媒體團，探訪完成升級改造的湘潭市博物館。博物館二樓新設專題展廳《從隱山到韶山》，聚焦湖南紅色文化，展覽分為5個時序篇章，梳理從遠古文明、宋元湖湘學派奠基、明清湖湘思想迭代，到甲午戰後經世致用思潮落地，最終延伸至韶山紅色革命興起的完整脈絡。展廳配套多媒體互動設備，另有齊白石藝術主題展示區，成為遊客打卡熱點。

開放式齊白石藝術中心，讓藝術走出封閉展廳。《瀟湘晨報》

展廳收藏800多件文物

一樓《湘潭故事》展廳收錄青銅器、古文獻等800多件文物，部分文物首次公開展出。展廳通過裸眼3D幕景、古街巷與書院場景復原、觸屏互動等數字手段，還原古代湘潭「金湘潭」「小南京」的商貿盛況。

湘潭是國畫大師齊白石（1864年-1957年）的家鄉，他是上世紀中國畫革新的核心人物，坐擁詩、書、畫、印四絕。他的藝術獨樹一幟，融合質樸鄉土意趣與傳統文人清雅風骨，秉持「妙在似與不似之間」的創作理念，讓國畫跳出小眾圈層，真正實現雅俗共賞。

坐落於故里的齊白石紀念館藏有1397件藏品，覆蓋繪畫、木雕、印章、詩稿等多個門類，完整還原了齊白石的藝術生涯。

40件齊白石原作亮相

為配合第七屆湖南（湘潭）齊白石國際文化藝術節，當地完成齊白石紀念館、市群眾藝術館、白石公園「兩館一園」聯通，同步升級館內展覽、周邊景觀，打造開放式齊白石藝術中心，讓藝術走出封閉展廳，散布在公園步道、林蔭轉角。

本次藝術節集結162件近現代書畫精品展出，其中40件齊白石原作重磅亮相。其早年山水名作《石門二十四景》首次回歸湖南展出。