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柬埔寨僑領劉忍押返中國 被認定為「陳志犯罪集團重要骨幹」

即時中國
更新時間：16:45 2026-06-17 HKT
發佈時間：16:45 2026-06-17 HKT

柬埔寨安徽總商會會長劉忍因涉嫌跨境洗黑錢、電訊詐騙及人口販運等多項罪行，本月10日由柬埔寨押返中國接受調查。中國官方今日（17日）發布押解片段，並認定劉忍為「陳志犯罪集團重要骨幹成員」。

相關新聞：柬埔寨首相：事前不知陳志是電詐主腦

央視新聞發布劉忍被押返中國的片段。他黑布蒙頭由特警人員押抵中國機場，但報道未交代具體地點。

報道稱，經查，2016年，陳志指揮劉忍等人在柬埔寨創立金貝集團，運營多個網絡賭博平台，對中國境內公民大肆招賭吸賭。2020年以來，金貝集團在柬埔寨經營電詐園區，大肆實施電信網絡詐騙犯罪，涉案金額特別巨大。此外，劉忍還涉嫌非法拘禁、故意傷害等嚴重暴力犯罪。

柬埔寨僑領劉忍押返中國。央視截圖
柬埔寨僑領劉忍押返中國。央視截圖
柬埔寨僑領劉忍押返中國。央視截圖
柬埔寨僑領劉忍押返中國。央視截圖
柬埔寨僑領劉忍押返中國。央視截圖
柬埔寨僑領劉忍押返中國。央視截圖
柬埔寨僑領劉忍押返中國。央視截圖
柬埔寨僑領劉忍押返中國。央視截圖

目前，劉忍已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

相關新聞：陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片

據柬埔寨《柬中時報》及中國傳媒報道，劉忍本月5日在柬埔寨金邊的黃山國際大廈被當地執法部門帶走。資料顯示，原籍安徽靈璧的劉忍20多年前赴柬發展，由小商品貿易起家，逐步擴展至餐飲、房地產及建築等生意，在金邊及西哈努克港均有大量投資。

自2015年柬埔寨安徽總商會成立以來，劉忍一直擔任會長，曾多次配合接待中國各級公務出訪團隊，並擔任安徽省海外政協委員，多年來包裝成資歷深厚、口碑良好的海外華商領袖。然而，劉忍近年頻繁遭到外界實名舉報，指控其掌控大型跨國犯罪集團。

柬埔寨太子集團創辦人陳志被稱為「電詐大王」，2025年底被美國司法部起訴涉及電詐、洗錢等。英國、新加坡、台灣、香港等地同步行動，凍結其資產。今年1月7日，柬方在金邊拘捕陳志，次日將其押解往北京。

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