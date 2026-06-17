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全國鐵路︱7月1日起實施新運行圖 大灣區繁忙時段增班次

即時中國
更新時間：18:00 2026-06-17 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-17 HKT

中國鐵路7月1日零時起，會實行新的列車運行圖，客運列車會增加106列，貨運列車增加111列。新運行圖通過調配路線、增加列車等方法，提升運輸效率，當中，粵港澳大灣區部份高鐵會在早晚繁忙時段加開列車。

廣佛增35列動車加速同城化

全國鐵路運動圖7月1日起實施，即日起陸續發售車票，京津冀、長三角、粵港澳大灣區部份高鐵，會在早晚繁忙時段，增加動車組列車。

全國鐵路7月1日起實施新運行圖。新華社
全國鐵路7月1日起實施新運行圖。新華社
全國鐵路7月1日起實施新運行圖。新華社
全國鐵路7月1日起實施新運行圖。新華社


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在佛山站投用後，安排京廣高鐵、廣深鐵路35列動車組列車由廣州樞紐延長至佛山站始發終到，進一步促進廣佛同城化發展。

據國鐵集團運輸部指，此次調圖，將利用即將開通的武漢至西安高鐵西安東至十堰東段，改善中西部地區列車運行圖，安排開行西安東（西安北）至南陽東、漢口、重慶北等方向動車組列車58列，進一步密切西北地區與華中、華南、西南地區的聯繫，縮短時空距離，西安東至漢口、廣州南最短旅行時間分別為2小時41分鐘、6小時53分鐘，較現圖西安北經徐蘭、京廣高鐵至武漢、廣州南分別壓縮1小時1分鐘、15分鐘。

 

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