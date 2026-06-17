中山屋苑大堂石枱砸死3歲男童 業主早有投訴物管疑失職

屋苑大堂的裝飾擺設竟淪為奪命陷阱！廣東中山市橫欄鎮「富逸駿園」屋苑日前發生一宗慘痛意外，一名3歲男童在大堂玩耍時，被一張突然倒塌的沉重大理石桌砸中頭部，送院搶救後不治。男童母親悲痛控訴，涉事石桌根本沒有固定且無任何安全提示，更令人憤怒的是，早有業主向物業管理公司（物管）投訴石桌搖晃不穩，卻一直未獲正視，最終釀成無法挽回的悲劇。

僅3分鐘爺爺百米外驚聞噩耗

綜合內媒報道，事發於6月12日傍晚。當時男童的爺爺帶着一對孫兒在屋苑內玩耍，5歲的哥哥在室外玩滑梯，3歲的弟弟則與另外兩名同齡幼童跑進大堂。爺爺當時站在門口，距離孫兒不到100米，但視線主要落在大孫身上。

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令人始料不及的是，男童進入大堂不到3分鐘，突然傳來一聲巨響。另外兩名幼童慌忙跑出呼喊爺爺求救。男童母親陳女士接獲鄰居通知趕到現場時，赫然發現3歲的幼子後腦被倒塌的大理石桌砸中，倒臥在血泊中。陳女士泣訴：「送醫途中我摸了摸他的鼻息，已經沒有呼吸了，孩子當場就沒氣了。」

物管事後急撤石桌疑毀證

陳女士質疑，大堂正中央的大理石桌不僅沒有固定在地面，桌上還擺放了重物，周邊亦無任何安全提示，本身就是極大的安全隱患。她展示業主群組的聊天紀錄指出，早有其他業主曾向物管投訴，指等電梯時放東西在桌上，發現桌子搖搖晃晃隨時會掉落，但物管對此一直置若罔聞。

更令家屬寒心的是，事發後大堂的閉路電視竟「恰巧」存在盲區，未能拍到事發經過；當家屬報警後返回現場，更發現地面血跡已被火速清理乾淨。事發數小時內，物管更將屋苑內所有單元樓的同類石桌全部撤走。

律師指物管難辭其咎

涉事物業公司「康居物業」回應傳媒時僅稱警方已介入，不便多作回應。中山市公安局及橫欄鎮相關部門均表示，事件正在調查跟進中。

有內地律師指出，3歲孩童的力量根本不足以推倒一張正常固定的大理石桌，事故的發生足以證明安放不穩或維護缺位。男童在大堂玩耍屬合理使用公共空間，物管作為管理人難辭其咎，除了須承擔全額的民事賠償責任外，相關責任人員甚至可能涉嫌「過失致人死亡罪」的刑事責任。