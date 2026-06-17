戒網癮營｜重慶26歲男被母騙入無證機構 遭禁錮虐待82日

內地「戒網癮機構」屢爆爭議，近期更將目標延伸至成年人。重慶一名26歲男子被母親以旅遊為名騙入戒網癮機構，遭「關」82天，期間經歷軍事化訓練、體罰、目睹虐待等情況。母親花了近6萬元（人民幣，下同），事後坦言「我被騙了，我又去騙了孩子」，並將機構告上法庭。法院一審判決機構須退還4萬元，母親不服上訴。

花近6萬簽半年特訓合約

綜合內媒報道，26歲的肖偉（化名）自大學畢業後一直未有外出尋找正職，長留家中靠打機代練賺錢。其母親呂英（化名）對此極為焦慮，去年在短視頻平台看到「重慶賦苗教育諮詢有限公司」的宣傳片，被其「3至6個月改變孩子」的口號洗腦，遂花費59,800元簽下半年合約。

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去年11月初，呂英謊稱要去重慶旅遊，並以「想兒子陪同」為由將肖偉騙至重慶江津區的「重慶賦苗青少年成長實踐中心」。抵達後，肖偉即被沒收手機等隨身物品，在不知情下開始了長達82天的封閉式拘禁。

「連坐制」殘酷體罰

肖偉被母親接出後，揭露了機構內駭人聽聞的實況。他透露機構實行「大鍋飯」連坐制度，一人犯錯全體受罰，包括罰站軍姿半小時、做過萬次深蹲等高強度體罰。

此外，機構環境極其惡劣，宿舍無冷氣亦無淋浴設施，學員只能用臉盆打水沖洗。肖偉更指，機構內甚至接收了精神病患者，被戲稱為「傻子分隊」，有人大小便不能自理。期間他更親眼目睹學員被教官暴力毆打致傷，以及有人不堪折磨企圖逃跑。

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涉超範圍經營無證辦學

呂英得知真相後懊悔不已，於今年1月中旬將兒子接走，並對機構提起民事訴訟，要求退還全額學費。經媒體與相關部門查證，「重慶賦苗」僅在市場監管局登記為普通教育諮詢公司，從未取得辦學許可證，涉嫌超範圍經營及無證辦學。

重慶市江津區法院於5月19日作出一審判決，雖然認定合約有效，但指出培訓服務內容約定不夠詳細，結合實際履行情況，酌情判定機構須退還4萬元學費。呂英對判決結果不服，目前已提出上訴，案件仍在二審階段。重慶市江津區政府已聯同教委、公安等多個部門組建專項工作班，對該機構的經營模式及日常管理展開全方位調查。