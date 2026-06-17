美暫緩制裁 DeepSeek與長鑫存儲等百家中企免入黑名單

中美科技角力疑似出現放緩跡象。根據路透社報道，美國政府已暫時擱置將中國人工智能（AI）初創企業DeepSeek、記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）以及另外100多間被認定存在國家安全風險的企業，列入貿易黑名單的計劃。這是自去年10月以來，美國商務部超過半年未更新實體清單，創下十多年來最長間隔。

企業已獲跨部門委員會批准

報道引述兩名知情人士指出，將DeepSeek、長鑫存儲及其他涉事企業列入美國商務部實體清單的決定，其實早於去年已獲美國跨部門委員會批准，惟商務部至今一直未予公布。報道指，負責工業與安全事務的商務部官員一直傾向避免將中企列入清單，以免加劇美中雙方的緊張局勢。

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中國DRAM龍頭長鑫存儲。 長鑫存儲官網

消息人士透露，自2025年底以來，美國商務部工業與安全次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）一直傾向避免將中國企業列入實體清單，以免進一步加劇美中關係緊張。前美國商務部官員庫蘭德（Kevin Kurland）指出，此舉顯示貿易政策已凌駕於這一關鍵國家安全工具之上。

華府智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）全球供應鏈研究員勒克（Philip Luck）指出，美國自去年10月以來一直未有公布新的實體清單對象，這是十多年來名單更新間隔最長的一次。他形容實體清單如同「打地鼠遊戲」，必須不斷把冒出來的地鼠打下去，若長期沒有新增制裁對象，恐導致美國技術持續流向潛在對手。

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涉供俄無人機及違規買晶片

知情人士透露，這批原計劃被列入黑名單的中國企業，部分是因為其供應的無人機於去年9月在波蘭被發現並回收，涉嫌支援俄羅斯。此外，有數十家中企因向中國高校銷售受限制的輝達（Nvidia）晶片，或為中國軍方生產無人機及機械狗，而被認定存在國安風險。

據悉，跨部門委員會已審議並批准了至少75家涉及先進半導體製造、半導體設備生產及AI模型開發的中國實體列入黑名單。其中，近期憑藉低成本模型震撼全球科技界的AI企業DeepSeek，以及中國DRAM記憶體晶片主力長鑫存儲，均是美方原本的重點圍堵對象。

對於為何遲遲未更新實體清單，美國商務部未作正面回應，僅強調當局每天都會運用多種政策和執法工具，以打擊不良行為者。