雨果獎得主郝景芳認新書一半靠AI 網民批無標註屬欺騙讀者

隨着人工智能（AI）技術普及，「人機共創」的界線引發文學界猛烈碰撞。曾憑《北京折疊》榮獲雨果獎的內地知名科幻作家郝景芳，近日接受訪問時語出驚人，坦承其最新出版的兒童科幻小說《銀河學院》系列中，有超過一半的內容是由AI協助編寫。她更透露，連出版社編輯和讀者都完全無法分辨哪些是AI代筆，甚至有編輯被AI生成的段落感動落淚。言論一出，隨即在網上掀起軒然大波。

編輯讀者分不出來

綜合內媒報道，郝景芳近年積極投入AIGC（人工智能生成內容）研究，更為自己搭建了一個專屬的AI寫作平台。她將自己過往的文稿、世界觀設定及人物資料上傳建立知識庫，再透過詳細的指令規範AI的創作方向。

她在受訪時直言，在新書《銀河學院》後兩冊中，AI寫作的比重已佔一半，且生成的內容大半可直接使用。她笑稱：「出版社的編輯還一個勁誇我今年寫得好，說『這一段寫得真不錯，讓我鼻子一酸流眼淚。』」她表示，事實證明無論是編輯還是讀者，都完全看不出哪部分是AI所寫。

網民轟剝奪知情權

消息傳出後，網民反應兩極。有支持者認為她擁抱科技，是「真正的先行者」；但更多人對此感到痛心與憤怒，直斥「作家放棄了自己的筆」。

最大的爭議點落在「讀者知情權」上。大批網民指出，讀者花錢買書時並不知道一半內容是AI生成，質疑若短片擺拍需標註，AI寫書亦應明確註明。此外，《銀河學院》作為面向少兒的小說，評論家擔憂兒童文學更需要注入「人」的溫度與生命體驗，若孩子從小閱讀AI批量生成的文本，恐影響其審美與價值觀。

郝景芳反擊：與用鍵盤無本質區別

面對排山倒海的質疑，郝景芳強硬回應，認為作品的核心在於思想、世界觀架構和獨特風格。她表示，文字是由人親手敲出還是AI代筆，與用鍵盤還是語音輸入沒有本質區別，強調「思想是你的，就是你的」。她更反問，為何在編程和設計領域使用AI輔助是常態，到了文學創作就成了「背叛」？

莫言曾批AI是二手貨

事實上，文學界對AI創作早有明確立場。諾貝爾文學獎得主托卡爾丘克（Olga Tokarczuk）早前曾被誤解使用AI寫作，需由出版商緊急澄清。而內地著名作家莫言曾直言，原創能力是作家最寶貴的價值，AI作品只是缺乏源頭活水的「二手貨」。另一科幻巨擘劉慈欣亦曾表示，這代人的榮譽在於作品都是人寫出來的，若讀者翻開書要懷疑「這真的是人寫的嗎」，作者與讀者間心照不宣的信任便已破碎。這場由郝景芳引發的風波，正深刻拷問着當代文學創作的底線與本質。

科幻作家郝景芳曾憑着作品《北京折疊》獲得2016年雨果獎的最佳中短篇小說獎。郝景芳是天津人，在北京生活多年，畢業於清華大學物理系，後在清華經濟管理學院攻讀博士，現為中國發展研究基金會研究員。