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中國觀察：「半導體女王」蘇姿丰父任賴清德資政

即時中國
更新時間：08:52 2026-06-17 HKT
發佈時間：08:51 2026-06-17 HKT

邁進AI時代，美國晶片巨頭超微（AMD）董事長兼CEO蘇姿丰，以及其遠房親戚黃仁勳，近年成為全球最具代表性的華人科技界領袖。這位56歲的「半導體女王」生於台南，3歲移民美國，畢業於麻省理工學院，2014年起掌管AMD，2024年被評為《時代周刊》年度CEO。

同輝達（Nvidia）一樣，AMD同樣積極開展中國市場。過去1年多，蘇姿丰3次訪京，不但會晤了聯想等企業，也獲安排同中央及地方官員會晤，其中上月在北京人民大會堂獲國務院副總理何立峰會見，層級相當高。蘇姿丰曾言中國市場極其重要。

美國晶片巨頭超微（AMD）董事長兼CEO蘇姿丰。 中時
美國晶片巨頭超微（AMD）董事長兼CEO蘇姿丰。 中時

兩岸關係近年持續緊張，像黃仁勳、蘇姿丰等有台灣背景的美國企業巨頭，都盡量避開政治。例如台灣的賴清德政府2024年執政至今，黃仁勳5度訪台，從未同賴清德會面甚至「同框」。

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然而，台灣當局昨日公布新聘任的「總統府資政」名單，蘇姿丰父親蘇春槐名列其中，引起關注。蘇春槐出身台南、畢業於台灣師範大學數學系，上世紀60年代赴美攻讀哥倫比亞大學數理統計所博士，長年旅居紐約。

蘇春槐曾任大紐約區台灣大專院校校友聯合會董事長，現為紐約台灣會館理事長，並在上月當選為民進黨美東黨部主委。2023年賴清德競選期間，蘇春槐曾在紐約參加「挺賴後援會」活動，他接受台媒訪問表明，不但會回台投票給賴清德，也會助選，被形容為「超級賴粉」。

台灣資政的職責是提供施政意見，不領薪水。蘇春槐擔任賴清德的資政，會否影響蘇姿丰同大陸的關係？

對此，有台灣媒體人對筆者表示，蘇春槐偏綠是其個人立場，而且早就知道，如今擔任資政一職，也只屬榮譽性質，不至於牽連到蘇姿丰及AMD。

紀曉華

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