杭州女模特兒接商拍3.5小時 被指眼凸鼻凹「醜樣」拒付酬兼反索償

浙江有女大學生兼職模特兒，早前接下一間美容機構的商拍工作，拍攝3.5個小時後，被對方指她醜樣取消合作，不僅拒絕付酬，還反被索賠誤工費。

被質問是否「顏值詐騙」

浙江電視台「1818黃金眼」報道，身高165厘米的女大學生小陳（化姓），是兼職模特兒，半年間接過十多個商業拍攝。

5月底，小陳接到當地的美容機構「眉匠美學」邀請，小陳事前已提供模卡、素顏影片及照片，並確認自己剛染淺的眉毛不影響拍攝後，雙方約定6月5日到杭州門店拍攝。

到拍攝日時，小陳忙碌配合拍攝，工作了3.5個小時後，遭營運人員突然取消合作，對方主管更在電話中罵小陳「眼睛凸、鼻子凹、嘴巴凸」，還質問她「長這樣為什麼要當模特」，甚至指控她是「顏值詐騙」。

小陳已就事件報警，正向對方追討報酬、影響其他工作的損失等，共1340元。

「眉匠美學」以文字回覆指，模特照片與本人存在落差，影響拍攝進度，「我們當天安排三位運營+一位操作老師，浪費一整天時間，累計損失1800」。

事件引起網民強烈批評，指店方行徑過份。壓力之下，小陳15日指，店方已轉帳1400元人，並指出言不遜者為已離職的營運主管。