Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南女困電梯半小時 保安開門救援時墜井底亡

即時中國
更新時間：17:22 2026-06-16 HKT
發佈時間：17:22 2026-06-16 HKT

湖南日前發生電梯故障命案。有10名住客因屋苑電梯故障，被困近30分鐘，保安員開門救人期間，一名49歲女子跌入升降機井重傷，送院搶救無效身亡。當地公安已介入事件調查。

頭骨碎裂搶救20小時不治

據死者女兒在網上提供的資料指，黃姓女死者10日於湖南省永州市祁陽市一屋苑乘電梯期間，與另外9人被困，經不斷按緊急掣近30分鐘，屋苑保安持鎖匙打開升降機會。

由於電梯當時在一樓中間位置，黃女士在跳出距地面約1米的升降機時，意外從空隙跌落升降機槽重傷。

死者女兒指，母親頭骨碎裂，經20小時搶救不治。她質疑屋苑保安未有等待電梯公司或消防到場，便擅自開門救人，要負上責任。

涉事屋苑的物管處工作人員指，對事故感難過，目前公安已在調查。

 

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
10小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
8小時前
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
01:05
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
社會
4小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 16:51 HKT
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
2026-06-15 16:30 HKT
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
4小時前
港姐2026丨入圍佳麗名單曝光 大熱符冬鈺突退選爆隱情 陳梓穎借詩詞吐參選夢碎
港姐2026丨入圍佳麗名單曝光 大熱符冬鈺突退選爆隱情 陳梓穎借詩詞吐參選夢碎
影視圈
6小時前