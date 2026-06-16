湖南女困電梯半小時 保安開門救援時墜井底亡

湖南日前發生電梯故障命案。有10名住客因屋苑電梯故障，被困近30分鐘，保安員開門救人期間，一名49歲女子跌入升降機井重傷，送院搶救無效身亡。當地公安已介入事件調查。

頭骨碎裂搶救20小時不治

據死者女兒在網上提供的資料指，黃姓女死者10日於湖南省永州市祁陽市一屋苑乘電梯期間，與另外9人被困，經不斷按緊急掣近30分鐘，屋苑保安持鎖匙打開升降機會。

由於電梯當時在一樓中間位置，黃女士在跳出距地面約1米的升降機時，意外從空隙跌落升降機槽重傷。

死者女兒指，母親頭骨碎裂，經20小時搶救不治。她質疑屋苑保安未有等待電梯公司或消防到場，便擅自開門救人，要負上責任。

涉事屋苑的物管處工作人員指，對事故感難過，目前公安已在調查。