女版Beyond？︱學院宿管姨姨夾band 畢業音樂會高歌「查房金句」High爆全場｜有片

「喂喂喂，西區十九棟的，熄燈了還在搞麼斯（音譯）！」湖北工程學院日前舉辦了一場別開生面的畢業歌會。五名平日負責查房、掃地的宿舍管理員（宿管阿姨），竟化身為型格的搖滾樂隊登台獻唱，瞬間引爆全場氣氛。這份充滿反差感與溫情的特別演出，不僅令台下畢業生驚呼「求上春晚」，影片在網上曝光後更獲網民大讚是「最治癒的畢業禮物」。

零基礎學樂器 敲砂煲罌罉練鼓

這支「硬核」搖滾樂隊由主唱李薇、貝斯手鄭俊、鍵盤手曾慶麗、鼓手劉雙清及結他手曾惠珍五人組成，她們平均年齡約50歲。令人佩服的是，五名阿姨此前均無任何音樂或樂隊經驗。

相關新聞：深圳華強北︱6歲男童檔口主動做翻譯 全英語幫外國客解困爆紅︱有片

為給畢業生送上一份特別的禮物，她們憑着韌勁從零開始苦練。鼓手劉雙清在家用筷子敲擊「砂煲罌罉」練習節奏；結他手曾惠珍則纏着懂彈結他的丈夫補課。為了不打擾學生休息，她們每日收工後將窗簾拉得嚴實，把音量壓到最低進行排練。演出當晚，阿姨們更迎來形象大突破，主唱電了爆炸頭，貝斯手編了一頭小辮子，展現出十足的朋克（Punk）風範。

學生高呼「嗓音太金屬」

她們演唱的原創歌曲《快去發光》，由校內師生耗時一個多月共同創作。歌曲以孝感方言配合搖滾節奏，歌詞融入了「地上頭髮再不掃，阿姨以為進了盤絲洞」等宿管阿姨日常碎碎念的查寢金句，既搞笑又充滿生活氣息。台下的畢業生高舉熒光棒瘋狂搖擺，有人激動大喊：「這嗓音太『金屬』了！阿姨太『夯』（爆）了！」

相關新聞：「四個朋友」爆紅︱內地自助麻雀房 4年開1.4萬間跑贏蜜雪冰城

畢業禮發表感人致辭

在昨日（16日）的畢業典禮上，鍵盤手曾慶麗再次站上講台。她脫稿對學生說：「以後沒人晚上11點催你們熄燈了，但自己心裡要有一盞燈。外賣再香，也沒有家裡的熱湯養人。以後不管走多遠，回來喊一聲『阿姨』，我還是會笑着問你，吃了冇？」一番真摯的話語令全場動容。

演出後，貝斯手鄭俊更收到一份特別的禮物。一名畢業生傳來長訊息，邀請她參加自己未來的婚禮。原來該名學生在父親離世時曾數日不吃不喝，是鄭阿姨親手包餃子、蒸饅頭送到他面前，一句「孩子，吃一口，家鄉的味道」將他從悲痛中拉出。網民紛紛表示，這群宿管阿姨不僅是學校的「看門人」，更是學生們在校園裡的「契媽」。

