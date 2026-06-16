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新皇崗口岸｜人大常委會下周開會 審議授權香港對皇崗口岸港方口岸區管轄草案

即時中國
更新時間：14:51 2026-06-16 HKT
發佈時間：14:51 2026-06-16 HKT

新華社報道，十四屆全國人大常委會第六十八次委員長會議今日（16日）上午在北京人民大會堂舉行。會議決定，十四屆全國人大常委會第二十三次會議6月23日至26日在北京舉行。

委員長趙樂際會議建議，十四屆全國人大常委會第二十三次會議審議商標法修訂草案、註冊會計師法修正草案、檢察公益訴訟法草案、南極活動與環境保護法草案、國家消防救援人員法草案；審議全國人大財政經濟委員會關於提請審議政府採購法修訂草案的議案；審議國務院關於提請審議招標投標法修訂草案的議案、關於提請審議金融法草案的議案、關於提請審議中國人民銀行法修訂草案的議案、關於提請審議關於授權香港特別行政區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定草案的議案。

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委員長會議建議的常委會第二十三次會議議程還有：審議國務院關於2025年中央決算的報告，審查和批准2025年中央決算；審議國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告；審議國務院關於「八五」普法決議實施情況的報告、關於建設全國統一大市場工作情況的報告、關於在粵港澳大灣區內地九市開展香港法律執業者和澳門執業律師取得內地執業資質和從事律師職業試點工作情況的報告；審議趙樂際委員長訪問哈薩克斯坦、俄羅斯並出席中俄議會合作委員會第十一次會議情況的書面報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。

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委員長會議還審議了國務院研究處理常委會審議意見情況報告和相關專門委員會、工作委員會意見等。

李慧琼盼盡快通過：中央對便利兩地人員往來高度重視

港區全國人大常委李慧琼表示，熱切期望參與討論並推動議案順利通過，皇崗口岸作為連接香港與深圳的重要樞紐，重建過程一直是香港社會關注的重點。她與很多市民一樣，期盼皇崗口岸的重建工程能盡快完成並使用，因此對於這次常委會將相關授權決定草案列入議程，她必定會積極參與審議，期望議案能盡快獲得通過，為日後的便捷通關奠定法律基礎。

她指現有的皇崗口岸使用多年，而重建後的口岸模式將極大提升通關效率，今次中央迅速將授權管轄的決定草案提交審議，充分體現了國家對香港發展的支持，以及對便利兩地人員往來、回應市民訴求的高度重視，「這是一項惠民惠港的重要舉措」。

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