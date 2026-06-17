江蘇私家車高速撞死六旬清潔工夫婦 肇事男逃逸醉酒女疑「頂包」｜有片

江蘇省連雲港市灌南縣周一（15日）清晨發生一宗駭人奪命車禍。兩名年逾六旬、正在路邊清掃街道的清潔工人，遭一輛高速狂飆的私家車猛烈撞飛，當場傷重不治，兩人證實為夫妻關係。據現場目擊者指控，肇事車輛載有三名年輕男女，男司機在闖禍後立即棄車逃離現場，而留下一名滿身酒氣的女子竟自稱是司機，懷疑有人涉嫌酒駕及企圖「頂包」。

頂客貨VAN殘骸狂飆

綜合內媒報道，事發於15日清晨約6時25分，地點為灌南縣灌河路。當時兩名六旬清潔工夫婦正在路邊進行日常清掃作業，旁邊停有其三輪清潔車。突然，一輛私家車以極快的速度駛至，該車車頭當時竟還頂着一輛嚴重變形的客貨車殘骸，直直撞向兩名清潔工及其手推車。現場圖片顯示，肇事私家車車頭車尾嚴重損毀，被撞客貨車淪為廢鐵，清潔車殘骸散落一地。

一名當時在十字路口等候紅綠燈的目擊者憶述，他先是聽到一聲巨響，一塊清潔車的碎片從其車旁飛過。不足兩秒後，肇事車輛便猛烈撞上其私家車尾部，衝擊力巨大。他下車查看時，發現兩名清潔工已被撞飛至一兩百米外。

上共有兩女一男

該目擊者憤怒地指出，肇事車上共有兩女一男，均為年輕人。事發後，坐在駕駛座的男子第一時間下車逃離現場，不知所終。而留在現場的一名女子則疑似飲酒過量、神志不清，竟向旁人自稱是由她駕駛車輛，疑有「頂包」之嫌。救護車到場後確認傷者已無生命跡象便離去，隨後由殯儀館車輛到場將遺體移走。

灌南縣有關部門其後證實，兩名遇難的清潔工人是一對六旬夫妻，隸屬縣轄下的清潔部門。有附近商戶悲嘆，這對夫妻為人友善，平日就在附近居住和工作，對他們遭遇橫禍感到極度痛心。

目前，灌南縣公安局已全面介入調查，正全力追緝逃逸的男司機，並對留守現場的女子進行酒精測試及查證其口供真偽。警方表示，稍後將就事故原因及調查進展發布統一通報。公眾強烈呼籲當局嚴懲肇事者，還死者家屬一個公道。

