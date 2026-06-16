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朱一龍太鼓風波｜Lululemon長城活動被踢爆用日本太鼓 涉虛假宣傳主辦方致歉

即時中國
更新時間：14:30 2026-06-16 HKT
發佈時間：14:30 2026-06-16 HKT

知名運動品牌Lululemon上月底在北京黃花城水長城舉辦大型瑜伽嘉年華活動，期間品牌大使、內地頂流演員朱一龍參與了長城擊鼓表演。品牌方對外宣傳該環節為「擂響中華大鼓」，未料事後被多名打擊樂從業者及網民踢爆，現場使用的鼓具疑似為「日本太鼓」，引發軒然大波。事件在內地社交平台持續發酵，直至6月16日，lululemon終於發布道歉聲明。

「中華大鼓」變「鬼太鼓」？

據內媒報道，5月30日朱一龍以Lululemon品牌大使身份參與長城瑜伽活動。活動影像傳出後，多位打擊樂專業人士指出，現場鼓具的形制（桶狀鼓身、紅色交叉繩索固定）及傾斜架設的演奏方式，均是日本「鬼太鼓」（長胴太鼓）的標誌性特徵，與傳統中國大鼓存在本質差異。由於長城具有濃厚的民族歷史象徵意義，在該處敲擊源自神道教與武士道精神的日本太鼓，被批評為對民族情感的嚴重冒犯。

有粉絲隨後出面護航，指出合作的鼓團曾憑復刻唐朝「羯鼓」獲獎，堅稱現場所用的是失傳古鼓的復刻版。但反對聲音反駁指，羯鼓在宋朝已式微，且活動中的鼓尺寸與傳統羯鼓不符，更接近日本太鼓。

內部文件疑稱「太鼓」 

令事件進一步升溫的，是一張網傳的內部活動流程表截圖。有律師指出，該截圖顯示活動環節原本直接標註為「太鼓」，但品牌方對外宣傳時卻改稱為「中華大鼓」。若該文件屬實，Lululemon恐面臨極大的法律風險，涉嫌違反《廣告法》中「引人誤解的商業宣傳或虛假宣傳」。

至於朱一龍的責任，法律界人士分析認為，道具由品牌方及承辦團隊提供，要求一位非打擊樂專業的演員在現場辨別東亞鼓具譜系，已超出其法定的合理注意義務，故藝人不應是事件的主要責任方。

目前，朱一龍仍有兩部重磅電影待播，無端捲入「文化爭議」令其公眾形象面臨考驗。

lululemon向公眾及朱一龍道歉

運動品牌Lululemon 16日發布道歉聲明，稱高度重視社會各界的反饋，並表示由於在相關專業認知上的局限，未能在前期充分識別潛在爭議，也已充分認識到在鼓樂表演的前期策劃與審核過程中，應更加審慎和周到，並向公眾及朱一龍致歉，同時下架所有相關宣傳。

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