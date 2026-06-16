荔枝王｜6顆增城掛綠賣¥480不算貴？ 曾創單顆55萬天價世界紀錄

正值荔枝當造季節，內地網上近日掀起一場關於「天價荔枝」的熱烈討論。一名網友發帖表示，自己買到了堪稱「最貴荔枝」的珍稀品種「增城掛綠」，僅僅6顆便要價480元人民幣（下同），折合平均一顆高達80元，引來大批網民驚呼「實在吃不起」。對此，涉事網店客服理直氣壯地回應稱，該品種「品質出眾，送禮很體面」，與其他普通荔枝「不能相提並論」。

禮盒裝網上售價懸殊

據內媒報道，在各大電商平台發現，同屬「增城掛綠」品種的荔枝價格相差極為懸殊。最便宜的6顆禮盒裝僅售58元，但標榜「高端、二代大樹果」的店舖，價格則橫跨至高達千元。

其中一家網店以934元的高價出售一盒僅有6顆（約重200克）的禮盒裝。當記者詢問其口感與一般荔枝有何不同時，客服僅傲慢回覆：「東西不一樣，不能相提並論。」另一家網店更開價1,207元兩盒（每盒6顆），客服強調產品採用順豐空運直發，因「果肉細膩多汁、核小味甜」而極顯珍貴，許多老顧客買來送禮，保證「新鮮又體面」。然而，這些動輒近千元的網店頁面上，均沒有任何消費者的實際評價。

「荔枝王」身世顯赫

事實上，「增城掛綠」因果實成熟時紅紫相間，且有一條標誌性的綠線直貫到底而得名，果肉爽脆清甜，向來被譽為「荔枝之王」，在清代更是朝廷貢品。據清代縣誌記載，嘉慶年間因官吏藉貢品之名勒索百姓，村民不堪重負而將全縣的掛綠荔枝樹砍光，最終僅存縣城西園寺（今掛綠廣場）的一株母樹倖存至今。這棵擁有400多年歷史的「西園掛綠」極為彌足珍貴，在2002年的拍賣會上，一顆西園掛綠母樹結出的荔枝，曾創下55.5萬元人民幣的天價成交紀錄，並成功刷新健力士世界紀錄。

如今市面上銷售的增城掛綠，全是由這棵西園母樹一代代嫁接而來的後代。有果農透露，嫁接的代數越多，結出來的果實品質便越差，價格也越便宜。現時市面上能買到的多數是第三至四代，而網售價格高達上百元一顆的，多數聲稱是極為罕有的「二代掛綠」。