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深圳天氣︱羅湖、南山等區暴雨橙色預警生效 全市今日下午停課

即時中國
更新時間：14:30 2026-06-16 HKT
發佈時間：14:30 2026-06-16 HKT

深圳出現不穩天氣，今日（16日）將北上的港人務必留意。

界面新聞報道，深圳市分區暴雨橙色預警信號升級為紅色、分區暴雨黃色預警信號升級為橙色。過去3小時，光明區（公明、鳳凰、馬田街道）累計雨量已達大暴雨，預計未來2小時還將出現40-60毫米降水，深圳市氣象台今日12時35分在上述區域發布暴雨紅色預警信號。

過去3小時，羅湖區、南山區、福田區、鹽田區、寶安區、珠江口、深圳灣、龍崗區（南灣、阪田、布吉、橫崗、吉華、園山街道）、光明區（玉塘街道）和龍華區（民治、龍華、大浪街道）已出現強降雨，預計未來2小時還將出現30-40毫米降水，深圳市氣象台今日12時35分在上述區域發布暴雨橙色預警信號。全市進入暴雨緊急防禦狀態，民眾遠離低窪易澇等危險區域。

中午時間，「深圳教育」官微發文稱，根據市氣象台研判紅色暴雨預警信號將持續到下2時後。市政府根據相關指示，宣佈全市停課。

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