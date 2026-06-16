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寶馬女司機失控直衝喪宴 慘釀1死7傷｜有片

即時中國
更新時間：11:20 2026-06-16 HKT
發佈時間：11:20 2026-06-16 HKT

江蘇南通市發生一宗致命交通意外。一戶村民昨日（15日）在家門前為逝去親人辦喪事，並搭建大棚宴請前來幫忙的鄰里親友。豈料，一名女司機在現場附近駕駛一輛白色寶馬私家車時，疑因倒車操作失當，車輛突然失控高速衝向人群聚集的用餐棚內。

巨大衝擊力瞬間撞塌整個大棚，桌椅被撞至粉碎，更有人被撞飛落河。意外最終造成1人死亡、7人受傷，涉事女司機已被警方當場控制。

寶馬失控衝撞桌椅碎滿地

江蘇省南通市如東縣大豫鎮人民政府通報，事發於周一（15日）上午8時許，地點為該鎮鞏王村一戶村民家門前。當時現場正值白事，多名村民及親友正聚集在臨時搭建的帳篷內落座用餐。就在眾人毫無防備之際，停在附近的一輛白色寶馬突然失控，直衝向宴席棚架。

目擊者拍攝的影片顯示，伴隨着刺耳的撞擊聲與驚呼聲，大棚支架被當場撞斷傾側，桌椅碗筷散落一地，現場一片狼藉。肇事寶馬在連環衝撞後停在路旁的河邊，多名傷者痛苦倒地，甚至有村民在混亂中被波及，連人帶椅跌入河中，需由旁人急忙合力救起。

涉事女司機已被控制

意外發生後，當地的公安、消防及衞健等部門迅速派出大批應急人員趕赴現場，協助搶救傷者並安排送院。大豫鎮政府於昨晚發布最新情況通報，證實截至15日下午6時，事故已造成1人經搶救無效死亡，1人傷勢較重仍留在加護病房，其餘6人傷情平穩，暫無生命危險。

經警方初步調查，事故起因證實為「駕駛人倒車時操作不當」，懷疑有人在慌亂中誤將油門當作煞車踩下。目前，涉事女司機已被警方控制，事故的具體責任認定、善後處置及賠償工作仍在進一步調查中。有網民看過影片後悲嘆，本已是送別逝者的傷心時刻，如今又因一場低級駕駛失誤添上新亡魂，對涉事家庭而言無疑是雪上加霜。

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