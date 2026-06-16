長沙躋全國微短劇產業十強  文創園48小時完成AI漫劇

湖南長沙近年除了推動各類新型消費外，也銳意發展文創產業。其中馬欄山視頻文創園聚集了4000多家「文化+科技」型企業，6.4萬名音視頻產業人才，湧現馬欄山音視頻實驗室等22個研發創新平台。

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「看到這些電影鏡頭感覺非常震撼。」6月15日，參加「青春長沙 引力之城」長沙行的媒體代表，在馬欄山視頻產業園，被一組長鏡頭吸引，它涵蓋28-85mm、75-250mm兩大焦段，廣角、中長焦無需頻繁換鏡頭，就能實現流暢切換。今年，這組鏡頭助力央視春晚拍攝，為觀眾呈現東方美學魅力。



平常，在手機上看照片和視頻，都是二維平面。觀看3D、VR畫面，往往需要專業的VR眼鏡或者3D設備才能實現。但在馬欄山音視頻試驗室，最新的黑科技解決了這個問題。



「當你在手機上輕輕拖動照片，系統就會根據極其精細的場景建模，瞬間為你渲染出對應視角下的全新畫面。」馬欄山視頻算法工程師胡穎介紹，即使是靠幾張普通的照片，人工智能也能「腦補」出不同部位之間的景深和空間位置，讓靜止的畫面變得立體、真實。



除此之外，更多的黑科技展現人前：48小時完成AI漫劇全流程渲染、10分鐘實現文物高精度數碼復刻……



2025年，長沙音視頻裝備產業集群產值達到1600億元（人民幣，下同），躋身全國微短劇產業綜合實力十強，音視頻、動漫遊戲、AI文創等新業態蓬勃發展。



產業崛起背後少不了政策扶持。長沙市出台「馬欄山人才十條」「演藝新空間十條」「微短劇十條」等10項政策，新設立規模22億元的文化科技創業投資基金。對初創企業給予最高20萬元資源支持，對重點企業給予最高200萬元支持，對龍頭企業的支持最高達500萬元。