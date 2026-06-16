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寧波香港經濟合作論壇簽約20項目

即時中國
更新時間：08:48 2026-06-16 HKT
發佈時間：08:47 2026-06-16 HKT

「2026甬港經濟合作論壇」昨日在香港舉行，論壇現場有18個浙江寧波與香港的重大合作項目簽約，連同會前簽約項目共20個，涉及港航服務、高端裝備、生物醫藥和金融服務等領域。

涉港航服務高端裝備

今屆論壇以「甬港合作、雙向賦能、攜手開啟『十五五』發展新篇章」為主題，推動寧波（簡稱：甬）和香港兩地優勢互補、互利共贏。香港貿易發展局主席馬時亨發言表示，寧波和香港同為重要港口城市。自改革開放以來，港商踴躍在寧波投資，領域從傳統行業拓展到高科技等領域。貿發局願協助港科技企業到寧波，加快科技成果轉化。

香港政務司副司長卓永興也指，香港將借鑑寧波高教、科創和產業融合經驗，推動北部都會區建設，發展專業服務，期待寧波企業利用出海平台，共同服務國家雙循環。

浙江省委副書記、寧波市委書記王成提出3點兩地合作期盼，分別是強化高端航運服務業合作、發展新質生產力與創新協同、推動全方位人文交流。他希望依託「投資香港推介大會」「甬港經濟合作論壇」等平台，推動香港科研成果、金融資本、高端服務與寧波先進製造優質主體及豐富場景融合，並開拓AI等新興賽道，搶佔未來發展制高點。

據悉，甬港經濟合作論壇從2002年起舉辦，至今簽約合作項目達283個。　

中國組記者 高遠

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