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長沙一酒店房間設「情趣娃娃」租用櫃 前台：為附加服務 不喜歡可換房

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更新時間：06:40 2026-06-16 HKT
發佈時間：06:40 2026-06-16 HKT

內地一間連鎖商務酒店近日深陷低俗輿論風暴。有網民於6月13日爆料，指湖南長沙一間分店的部份客房角落，竟公然擺放印有露骨情色圖片的「情趣娃娃」租用櫃。相關畫面曝光後引來網民批評，指此舉極度低俗，有損連鎖品牌的商務形象。

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酒店：為單方面決定

據了解，涉事酒店為柏曼酒店（長沙麓谷公園地鐵站店）。對此，該酒店回應稱，此項目是與第三方平台合作推出的額外服務，並補充說明在住客辦理入住時，前台員工均會明確告知相關情況。

網上流傳的情趣娃娃租借櫃。正在視頻
網上流傳的情趣娃娃租借櫃。正在視頻

若客人對此表示不接受，酒店可安排更換其他房型。酒店同時強調，放置「情趣娃娃」租借櫃屬於該分店的單方面決定，與母公司東呈集團無關。

資料顯示，柏曼酒店為東呈集團旗下的商務酒店品牌。據悉，東呈集團在接獲相關投訴後，目前已介入並對此事展開核查。

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