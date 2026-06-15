21凍品車「迷路」千里河南被扣 泌陽市監原局長等被查

內地日前揭發「21車凍貨跨省偏航被查扣」事件，引起關注。涉案凍肉車原本來自兩廣湖南等地，卻不約而同駛往千里外的河南泌陽，遭當地市監局以不同理由扣查。泌陽縣聯合調查組15日指，已對泌陽市監原局長王磊，市監執法大隊中隊長張興採取留置措施審理。

凍品被賤價拍賣

河南泌陽縣聯合調查組6月15日發公告，針對「21車凍貨跨省偏航被查扣」事件，目前已對縣市場監督管理局原黨組書記、局長王磊，縣市場監督管理局綜合行政執法大隊三中隊中隊長張興採取留置措施，正在審理中。該案涉及的其他違法人員和查扣貨物的處置工作也在同步推進中。

河南泌陽市監局原局長等2人遭留置調查。

21輛凍品車離奇走錯路到千里外的河南，全遭泌陽市監局扣查。封面新聞

據封面新聞、極目新聞報道，2025年7月至2026年1月，21輛來自廣西、廣東、湖南、重慶等十省市的冷凍貨車，車上豬腳、雞爪、牛雜等凍品，原本發往兩廣、湖南等南方地區，卻神奇地全部「偏航（走錯路）」，駛至千里外的河南小城泌陽，然後被精準截查。

上述貨車全被以「檢測不合格」、「無主貨物」等為由，遭扣查銷毀或拍賣。報道指，被查的凍品車，有些豬腳凍品價值達20萬人民幣1輛。

巧合的是，多名被扣貨貨主均是在「運滿滿」平台，以低於市價30%下單。但貨車離奇駛往河南，在抵達泌陽出口前1小時內，執法單位便會收到格式、內容極相似的舉報。

即使貨主有檢疫證明和交易合同，證明貨物合格合法，也會被指是「無主貨物」，申訴無門，最終被拿去當地以數萬元賤價拍賣。

網民斥比土匪還黑

至於涉事的迷路司機，則全都以「不要運費」，著貨主自己到河南提貨。

由於事件過於詭異，被揭發後引起社會極大關注，質疑當中涉及不法利益，「故事太離奇 離譜到人們看了後覺得不現實」、「土匪黑社會見了也得喊一聲爺爺」、「應該叫河南泌陽縣集體貪腐案」、「簡直是詐騙加黑社會」、「比土匪還黑」、「現代社會越來越透明的監督，反而引發越來越大膽的搶奪」。