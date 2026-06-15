校園欺凌︱網傳貴陽女學生天台圖掟同學落樓 網民：偽裝自殺？︱有片

內地網絡近日流傳一段驚悚的疑似校園欺凌影片，畫面中兩名中學女生在天台將一名同學懸空抱向邊緣，手法被網民質疑企圖偽裝成自殺，幸獲老師及時趕到喝止才未釀成悲劇。網傳事發地點為貴州省貴陽第四十中學，惟確切詳情仍有待官方通稿進一步證實。

老師及時現身厲聲喝止

畫面顯示，在某棟建築物的天台，兩名體型較大的女學生將另一名體型較小的女生懸空抱起，並一度推向天台邊緣。期間被抱住的女學生明顯很驚恐，頭髮亦因掙扎而顯得十分凌亂。幸而一名相信是教師的人趕到現場，高聲喝止該兩女生的危險行為。

相關新聞：校園欺凌｜廣東小學女生遭7人圍堵掌摑 警介入調查稱已找到涉事學生

老師嚴厲地高聲喝止：「你們是哪個班的？在這裡鬧了多久？我跟你們講，這種遊戲一點都不好玩！如果她真的掉下去了，你們是要償命的，知道嗎？」

影片曝光後隨即引發網民強烈憤慨。許多網民分析指出，涉事學生目測年約十三、四歲，應具備基本的安全與法律常識，卻做出如此高風險的危險行為，甚至有網民質疑其動機涉嫌企圖偽裝成自殺事件。

亦有網民根據影片發佈時關聯的標籤，猜測事發地點可能為貴州省貴陽市第四十中學；亦有熟悉內地地域文化的網民表示，從影片發佈者的IP地址以及涉事人員的口音判斷，確實與貴州一帶相符。

不過，截至截稿前，相關傳聞仍未獲得任何官方通稿或涉事學校證實，確切的事發時間、地點及詳細起因仍有待進一步釐清。