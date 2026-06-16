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天價魚宴︱江蘇巨缸自爆近¥30萬觀賞魚死亡 主人煲湯紅燒話難食︱有片

即時中國
更新時間：07:00 2026-06-16 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-16 HKT

江蘇有網民家中一個長逾3米的巨型魚缸，因膠邊老化，突然自爆，16條名貴觀賞魚隨近4噸水如災難片般傾瀉而出，最終只救回5條，損失近30萬人民幣。魚缸主人食得唔好嘥，將其中兩條魚煲湯及紅燒，結論是「不好吃」。

4噸水沖出似災難片

網民「佰特裝飾—李微」15日上午分享其公司的CCTV影片，顯示其廳中一個使用已5年的巨型魚缸，疑因膠邊老化，於14日清晨，魚缸抵受不住4噸水水壓，突然自爆，大量魚缸水像災難片般沖出。

魚缸中養有16條價值不菲的觀賞魚，包括龍魚（龍吐珠）、虎魚、魔鬼魚、撒旦魚等品種。

據九派新聞報道，爆魚缸事主的好友杜先生透露，事發於清晨6時許，至8時有人上班才發現，當時只剩下5條貴價「金魚」未斷氣，其他11條已經死亡。

杜先生指，魚主人因為好奇這些貴價觀賞魚的味道，於是將部份送去餐廳加工，做成撒旦魚頭湯、紅燒龍魚，結果一餐未能吃完，但坦言味道不如想像，「不好吃，觀賞魚缺少運動，肉質不好」。

對於這場天價觀賞魚災難，網民表示「樓下要漏水了」、「這一頓飯30多萬」、「看這視訊斷了買大魚缸的念頭」、「含淚吃下一大碗」、「自己養這麼久真的捨得吃嗎？」、「本來覺得可惜，但後面笑出了聲」。

 

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