山東¥3億「豆腐渣」工程︱國家項目「實心底座」僅表面抹水泥 石屎可一手撕開

近日，內地一項被列入國家發改委重點工程的「北斗智慧監測系統」項目，遭民眾爆料在山東濟濰高速（淄博段）沿線驚現「豆腐渣工程」。現場多處監測設備的建築底座被發現與設計圖紙規定的整體混凝土澆築標準嚴重不符，不僅內部混雜大量碎石、表面僅以薄水泥漿偽裝，現場人員甚至「徒手即可掰碎混凝土」，引發內地民眾對國家重點新基建工程質量的質疑。

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建築底座全是碎石

根據內地媒體《江西晨報》的報道，在淄博市淄川區東寶山附近的高速路段看到，沿山體佈設的多處智慧監測設備底座已經遭到拆除，而散落的混凝土碎塊用手即可輕易掰開，內部材料如同粉末，而且混雜大量碎石，完全不符合正常石屎應有的堅固度。

根據山東省交通規劃設計院集團出示的設計圖，邊坡平台上的設備需澆築20厘米高、強度等級為C30的混凝土整體底座，設備桿件地下埋深不得少於60厘米，縫隙也須以水泥砂漿填充。

而在山坡或土地地形的設備，則要求底部鋪設15厘米碎石墊層，再設置鋼筋地籠並進行整體混凝土澆築，深度需達80至100厘米。

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專家： 未達C30混凝土要求

然而，經建築業專業人士查看現場照片與影片後指出，C30混凝土立方體抗壓強度標準值為30兆帕（MPa），相當於每平方厘米可承受約300公斤壓力，是確保結構安全與耐久性的基本指標。

他指出，現場底座一碰就碎，明顯存在石屎品質缺陷，實際強度遠未達C30標準，表面更像只是普通水泥砂漿抹層，涉嫌嚴重偷工減料與未按圖施工。

但是，施工集團「山東高速資訊集團」的負責人則回應，5000套設備施工是陸續進行，中間確實有一部分達不到品質要求，不過驗收前業主會要求檢測、發現問題並處理，最終達到驗收標準。

這項被戲稱為「手撕工程」的「北斗高精度智慧監測系統」項目，是總投資近3億元人民幣（含中央資金4500萬元）的國家重點防災工程。

而項目則由資產1.8萬億元的「山東高速集團」旗下子公司承建，原定研發雲平台、大數據中心，並在高速公路邊坡、橋樑等設施安裝5,000套北斗監測設備，專門用作防範山體滑坡。