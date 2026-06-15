圈養驢仔遭染色變「斑馬」 遊樂園辯：是Cosplay︱有片
更新時間：16:30 2026-06-15 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-15 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-15 HKT
內地曾有動物園將狗染色變熊貓，或者用人扮大象，每次都引起網絡熱討。近日，山東有遊樂園竟將驢畫成班馬，事後更反駁是Cosplay的做法，「未有說牠是班馬」。
網傳影片顯示，該隻驢頭伸在護欄中間，牠身上有斑馬一樣的花紋，猛一看上去，跟斑馬外形有些相似。不少網民調侃：「頭一回見斑馬長得驢裡驢氣的」，「這是絕種許久的『班驢』」。
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青雲山民俗遊樂園職員回應稱，這就是一個玩笑，類似於Cosplay，算是搞抽像。「那東西我們也沒有掛牌子說牠是斑馬，就是一個玩笑，算是搞的這麼一個抽象的東西」。
這位工作人員還稱，動物園現有40多種動物，其中將一隻驢和幾隻小狗進行Cosplay，讓顧客體驗和玩幽默。
網民意見：
老約翰中藥店：遙遙領先的新物種
小凱哥：瞧瞧！給它委屈成啥樣了……
隨風去：在大中，新物種層出不窮
用戶93766679：一看想笑，園區有人才
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