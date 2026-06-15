惡意碰瓷？︱上市公司告¥8店「渝見小面」惹眾怒 「遇見小面」遭集體退款︱有片

內地連鎖餐飲品牌兼上市公司「遇見小面」日前起訴一家每碗僅售8元（人民幣，下同）的「渝見小面」夫妻店，引發社會高度關注，儘管品牌方隨後緊急撤訴、創辦人公開致歉並宣佈無償贈予商標，仍未能平息民憤。大批不滿大企業「惡意碰瓷」的消費者紛紛發起退儲值抵制，多地更湧現退款受阻的投訴，令這場商標糾紛演變成嚴重的品牌公關危機。

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「賣1000碗麵也不夠賠償」

在河南南陽生活，來自重慶的毛女士，於今年6月3日收到法院傳票。連鎖餐飲品牌「遇見小面」以「侵害商標權糾紛」為由將其告上法庭，開庭時間原定於6月17日。

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據了解，這起糾紛源於近兩年前的一項創業。2024年8月，毛女士與丈夫在當地開辦了一家名為「渝見小面」的小吃店，主營每碗售價8元的重慶小麵。不料這家主打平民價格的街邊小店，如今卻身陷跨省商標法律訴訟。

據媒體於6月11日至12日的報道，店主毛女士在受訪時表達了沉重壓力。她透露對方律師曾開出撤訴條件，要求賠償人民幣七至八千元。若以每碗小麵的售價計算，這意味著她「至少需要賣出1000碗麵」才能湊足款項，而且尚未扣除各項經營成本。

然而，事件在輿論關注下迅速出現轉折。6月12日晚間，毛女士收到自稱是原告方律師的訊息，告知「遇見小面」已準備撤回起訴。

創辦人致歉「送商標」救火

隨後於6月13日，「遇見小面」官方發佈《關於商標事件的說明》，正式確認已進行溝通並將撤銷訴訟，同時承諾將反思現行的商標維權流程。

兩天後，6月15日，該品牌創始人宋奇更進一步發表公開致歉信，宣佈無償贈予毛女士「渝見小面」的商標，並即刻中止與該外包法律事務所的合作。

大公司被質疑「惡意碰瓷」

儘管連鎖品牌「遇見小面」宣佈撤訴，但其起訴個體戶的舉動仍引發大批消費者抵制，不少儲值會員因不滿品牌「格局太小」或質疑其「惡意碰瓷」，紛紛發起退款以示聲援。

許多內地網友紛紛留言表示，儘管已順利退回儲值餘額，但未來絕不會再光顧；然而，社交平台上同時也湧現大量用戶，紛紛曬出「退款失敗」的截圖，也有用戶分享退餘額的教程。

有用戶分享無法退回充值餘額。北石同學@小紅書

也有用戶分享退回餘額的教程。小紅書搜索頁面

面對消費者在退款時頻繁遭遇系統提示、必須聯繫人工客服排隊的欠佳體驗，不少網民強烈質疑，品牌方是否因近期退款人數激增，而刻意關閉或收緊了原本便捷的自動退款管道。