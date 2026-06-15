長沙化身網紅市︱新消費引爆跨城遊客潮 全球最大零食店月吸逾百萬人流

由於高鐵直達，近年北上湖南長沙消遣的港人越來越多。除了交通便利外，這個兩千多年歷史古城，積極推動創新消費，成功打造了許多全國知名的爆款品牌，如茶顏悅色、文和友、鳴鳴很忙、金粒門等等，令長沙成為全國新晉網紅城市。



6月14日，來自全國各地十多家主流媒體的資深媒體人與自媒體代表，獲邀參加「青春長沙 引力之城」2026長沙行，實地感受長沙消費活力。

零食王國「零食長廊」。圖：《瀟湘晨報》

嘉賓拿尺子測量零食王國巨型零食模型。圖：《瀟湘晨報》

在幾多全門店，消費者在選購自己心儀的產品。圖：《瀟湘晨報》

幾多全國金街店。圖：《瀟湘晨報》

其中在香港上市的內地新興零食巨頭「鳴鳴很忙」，是今年遊客赴長沙的打卡點。這家面積超過1.3萬平方米、拿下健力士世界紀錄認證的全球最大零食店，自4月開業後，客似雲來，首月客流突破104.61萬人次，每日營業12小時，幾乎每秒就有一人進店。

全球最大零食店人龍排隊達2小時

站在零食王國裏，每走一步，都是可以拍照發朋友圈、小紅書的素材。年輕人舉著手機的時間，比買零食的時間還長。六一兒童節期間，這裏排隊時長一度達到2小時，保安甚至拿起喇叭大喊「千山萬水總是情，下次再來行不行？」試圖「勸退」 遊客。



如今在內地，消費者不僅是在為產品付費，更是在為體驗、情緒、社交買單。鳴鳴很忙集團公關部工作人員梁笑告訴記者，他們更願意把零食王國看作一個持續產出的內容平台，「要讓消費者每次來，都能有不一樣的感受。」這是中國新消費發展的一個新邏輯。



今年1月召開的國務院常務會議指出，要加快培育服務消費新增長點，支持新業態新模式新場景競相湧現，增加優質服務供給，解決好信用、標準、安全管理等問題。

長沙文和友。圖：《瀟湘晨報》

茶顏悅色國風飲品。圖：《瀟湘晨報》

「長沙新消費品牌之所以不斷出圈，不是因為規模大、渠道廣，而是因為懂人。」新消費研究院首席研究員黃偲說。例如茶顏悅色用「聲聲烏龍」「幽蘭拿鐵」等詩意命名和國風門店，讓年輕人獲得文化歸屬感；零食王國用沉浸空間，讓年輕人獲得快樂。



「這是城市與企業協同共建生態的成果。」黃偲說。一方面，城市提供了深植的消費文化、相對較低的生活成本、開放包容的市場環境，以及政府精準的扶持引導；另一方面，企業反哺城市，帶來產業集聚、就業創造和文化升級。二者形成正反饋循環，讓長沙成為一個越懂消費者，也越能長出好品牌的地方。