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安徽景區上演抗日劇場 「太入戲」大叔衝上台打「日軍」︱有片

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更新時間：10:35 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:35 2026-06-15 HKT

日本侵華暴行讓無數同胞日本人心懷恨意。近日，有內地景區上演抗日劇場期間，有觀眾疑太投入而遏不住怒火，衝上台毆打扮成「日軍」的演員。

據悉，事發於上周六（13日），地點為安徽蚌埠市禾泉小鎮度假區。現場影片顯示，演員正在台上進行表演，其間一名身穿黑色短袖上衣中年男子突然衝上台，毆打一名當時扮演「日軍」的演員。

演員被帶到醫院檢查

附近工作人員見狀，趕忙上台勸阻。男子察覺自己的反應過大，表情顯露出不好意思，隨即下台回到了自己的座位上。而被毆的「日軍」演員亦一度持皮鞭還擊。

內地極目新聞報道，發布影片的網民表示，工作人員沒有追究男子責任。禾泉小鎮度假區工作人員昨日（14日）表示，當時正在表演的是舞台劇《攻打老西門》，事發後他們已帶演員去醫院檢查，其沒有大礙。

禾泉小鎮度假區工作人員此前在接受采訪時表示，他們也是第一次遇到這種情況，此前未加護欄是為方便游客客串，未來會考慮加護欄。
 

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