杭州LV︱男友¥9.45萬買「全國僅兩隻」鴕鳥皮包 女友質疑「陳列品」要求退款

男友向女友送上名牌皮包，作為對方生日禮物。豈料女方細看發現手包皮色不一致，質疑手包是陳列品。事件被內地電視台報道，更引起網民關注。



浙江電視台節目「1818黃金眼」報道，事主張小姐上周一（8日）與男友在杭州旅遊時經過湖濱銀泰in77的LV專櫃。店員當時極力推薦一款鴕鳥皮包，稱「全國僅有兩隻」。最終，男友爽快付款送予女友，作為對方的生日禮物。

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張小姐返回酒店後，滿心歡喜拍攝影片分享，豈料期間看到皮包側面有一處顏色與周圍明顯不均。她隨即聯絡店員，對方起初解釋稱該色差屬於鴕鳥天然紋路，並非瑕疵，但也同意協調調貨。



店方後來將全國僅存的另一隻同款皮包調至店內以供更換。不過，張小姐卻在「小紅書」發現，早在去年12月，國內已有不同城市的消費者曬出並在專櫃試背過這款手包。她質疑皮包實為被多次觸摸的「陳列品」，並非全新。張小姐認為店員亦未盡到詳細告知義務，涉嫌刻意隱瞞。

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店方後來以「已進行防塵袋標籤姓名縮寫刻印」為由拒絕退換，張小姐認為，刻字僅在防塵袋上而非皮包本身，更換防塵袋並不影響二次銷售，且其男友付款時雖獲告知刻字後不退換，但她本人對此並不知情。



記者日前陪同張小姐前往涉事門店跟進，值班經理與商場管理人員均表示無權即時回應，僅登記了記者聯絡方式，承諾由相關部門跟進。店員曾提出方案，是讓張小姐換購金額不低於94,500元的其他產品，但張小姐拒絕接受建議，堅持要求全額退款。



報道稱，店方已將包交由LV公司鑑定到底屬不屬於瑕疵。