李小龍胞姊李秋源三藩市去世享年88歲 李香凝IG悼念：Rest in Peace

李小龍會facebook今日通報，該會名譽主席、李小龍胞姊李秋源去世的消息。

帖文寫道：「本會以沉痛的心情，代表主席李振輝先生向各位宣佈：李海泉長女、李小龍胞姊、本會名譽主席李秋源女士於本月8日在三藩市家中去世，享年88歲。現家人正處理後事並於喪痛之中，希望各界能給予平靜的空間，關於喪禮等事宜，將於適當時候再向外公佈。」

李小龍女兒李香凝亦在IG貼出悼念姑媽李秋源去世的帖文，共貼出李秋源年輕時時李小龍的合照。

據資料，李小龍有兩個姐姐李秋源及李秋鳳、哥哥李忠琛和弟弟李振輝。

李秋源曾於2013年回港出席《傳奇40年—李小龍》節目期間，曾更透露弟弟李小龍兒時特別頑皮固執，爸爸並不贊成他學功夫，但奈何李小龍在武術方面有驚人天賦，不時與爸爸較勁。