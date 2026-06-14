李子柒︱獲委任上海世界技能大賽推廣大使 出道11年成「中國風」輸出代表人物

內地網紅頂流，憑田園風短片成為博主一姐的李子柒又有新身份。上海世賽執行局與世界技能組織周日（14日）共同宣布，李子柒出任上海第48屆世界技能大賽推廣大使。這是繼演員肖戰之後，上海世賽官宣的第二位推廣大使。

上海世賽官方表示，世賽不僅是頂級專業的職業技能賽事，更是全球技能青年人才的盛會。邀請李子柒出任上海世賽推廣大使，將助力向世界生動講述中國技能故事，讓更多人了解技能、尊重技能、熱愛技能、投身技能。

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李子柒是誰？

現年35歲的李子柒原名李佳佳，四川绵陽，其是內地拍短片的「老祖宗」。自2015年起製作中國傳統美食主題的短片，作品兼具古風與田園色彩，廣受歡迎，被視為「中國風」內容輸出的代表人物之一。其個人品牌「李子柒」也成功拓展至螺螄粉等食品電商領域。目前其微博粉絲多達2762萬。

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不過出道十年以來，李子柒其經過多個風波。2021年7月，李子柒在擁有千萬訂閱量的巔峰時期無預警停更。隨後爆出她與MCN經紀公司杭州微念之間的矛盾，起因是不滿自身品牌「李子柒」IP的控制權被稀釋，以及利潤分配不均。雙方隨後對簿公堂，其商業帝國一度陷入停擺。直至2020年，雙方始達成和解。



2024年11月正式回歸，發布了非遺漆器等全新影片，引發全球粉絲熱烈關注與媒體廣泛報導。