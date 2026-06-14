神舟二十三號︱黎家盈上太空3周最新畫面 身體「發福」大解構︱有片

神舟二十三號飛船升空已三周，3人乘組第二批畫面今日亦公開，讓外界了解乘組狀態。



中國載人航天工程官方微博「載人航天小喇叭」今日公佈3名航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈在軌新一輪的情況。影片見，男女航天員（太空人）都穿短袖，短褲的情況，各種任務穩定推進之中。

在過去這3個星期時間內，乘組員完成很多任務，其中包括和神舟二十一號航天員乘組完成了在軌交接、在軌輪換，並且完成了神舟二十二號飛船的撤離任務。

航天員已完成載荷出艙

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除了這一個在軌交接、在軌輪換任務外，神舟二十三號航天員乘組完成空間輻射生物學暴露實驗裝置第四次出艙安裝工作。

在這一次載荷出艙任務中，航天員並沒有直接進行出艙，而是將納米酶、放線菌、植物種子三種不同的實驗樣品安裝到艙外輻射生物學暴露實驗裝置上，然後讓它們在艙外進行為期5個月的暴露實驗，研究太空輻射對生物樣品的深層影響。

影片見，港人最關注的載荷員黎家盈的情況。影片見黎的髮型，並不是像在地面那樣自然下垂的，頭髮紥起馬尾在微重力下變成「衝天辮」。

此外，由於在失重的環境下，身體的體液就不會有重力作用自然流淌到下肢了，會重新分配，流到下半身的體液會相對少一些，流向上半身的體液就會多一些，這樣一來的話，航天員的面部自然就看起來有點「發胖」、「浮腫」等情況。

