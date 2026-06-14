深圳華強北︱6歲男童檔口主動做翻譯 全英語幫外國客解困爆紅︱有片

深圳華強北作為全國知名的電子產品集散地，近年吸引了越來越多外國旅客慕名到訪。最近，社交平台上流傳一段幼兒園（幼稚園）小男孩在華強北協助外國人進行翻譯的影片，隨即引起網民熱烈討論並在網絡爆紅。

深視新聞報指，影片中的主角是現年6歲的男童嘉瑋。上個月，嘉瑋的母親帶他到華強北更換手機保護貼，途中經過一間店舖時，發現店主正與一名外國旅客因語言不通而陷入溝通困境。

嘉瑋在華強北店舖充當翻譯，為外國遊客解決語言溝通問題。深視新聞

嘉瑋在華強北店舖充當翻譯，為外國遊客解決語言溝通問題。深視新聞

嘉瑋在華強北店舖充當翻譯，為外國遊客解決語言溝通問題。深視新聞

嘉瑋在華強北店舖充當翻譯，為外國遊客解決語言溝通問題。深視新聞

老闆誤會客人要求換屏幕

嘉瑋隨即主動上前與該名旅客交談，得知對方僅是希望貼手機保護膜，而非更換手機屏幕。嘉瑋隨即將旅客的意願轉達給店主。在短短兩分鐘內便圓滿解決了雙方的誤會。

嘉瑋的母親表示，兒子當時看見雙方無法順利溝通，便鼓起勇氣上前提供協助。嘉瑋事後更用英語回應道：「The people of China are always happy to help」（中國人總是樂於助人）。

目前就讀於羅湖區某幼兒園的嘉瑋，平時經常前往母親親友在華強北開設的店舖，該處亦成為了他鍛鍊表達能力的實戰場所。

從小進行網上英語訓練

隨着影片爆紅，嘉瑋的母親收到了大量網民私信，詢問她是否從事英語培訓工作。她對此予以否認，並透露自己的英語其實是與兒子同步學習的。小嘉瑋自四歲四個月起開始接受網上英語培訓，期間母親一直全程陪伴在側共同學習。



每逢空閒，母親便會帶他到華強北朋友的店舖充當義務翻譯。經過一個多月的「實戰」磨練，嘉瑋的英語口語能力與自信心均有顯著提升。不少同學在網上看過影片後紛紛向他請教，而熱情的嘉瑋亦會主動邀請同學一起到華強北練習英語口語。