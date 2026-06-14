皇崗口岸︱赴港男客被截查 斜孭袋藏未申報116萬港幣︱有片
更新時間：09:55 2026-06-14 HKT
發佈時間：09:55 2026-06-14 HKT
發佈時間：09:55 2026-06-14 HKT
從內地回港旅客，除非預早申報，否則不可攜帶超額現金。近日，皇崗海關查獲一名旅客攜帶未申報港幣116萬元出境。
海關總署微信通報，海關關員在皇崗口岸旅檢大廳對出境旅客及其行李物品進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區時未向海關申報，且其隨身攜帶的一個黑色挎包機檢圖像異常，隨即對其進行攔截檢查。
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經進一步檢查，海關關員在挎包內發現一個裝有大量港幣現金的布袋，經清點，共計116萬港元。
海關提醒，根據相關規定，15天內攜帶港幣首次出境時，限額為等值5000美元，超出額度的海關不予放行。如確需攜帶超出限額的大量現鈔，應事先到外匯管理部門或銀行申領攜帶外彙出境許可證。
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