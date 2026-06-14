被曝超量投放恐嚇對手 哈囉單車：報道失實已報警

內媒鈦媒體上周二（9日）發布調查報道，揭露哈囉單車存在嚴重經營問題，包括違規超量投放、計劃恐嚇和「幹掉」競爭對手員工等。哈囉前日否認指控，並稱已報警維權；鈦媒體昨回應指，報道內容均有據可查。

鈦媒體在《困獸哈囉，全面失控》一文中稱，在未獲政府投放配額的城市，哈囉單車長期隱蔽違規投放車輛。他們趁每周五深夜監管人員休息時，讓大批貨車在城市邊緣秘密卸下單車，待周末過後，單車自然流向市區中心。公司內部甚至將單次超投規模突破十萬輛單車視為喜訊，私下舉行慶功會，將此稱為「驚喜開城」。

被指深夜秘密卸下單車

文章稱，哈囉承受巨大上市壓力，為了向投資人證明其具備持續高增長的能力，內部存在多套運營數據，報給監管部門、媒體、股東、投資人的數據各不相同，「給老闆看的那份才相對真實」。

文章還引述消息人士稱，哈囉曾制訂過「獵鷹計劃」，意圖「幹掉」競爭公司中的關鍵人物，方式包括策反、直接身體恐嚇。員工被告知，「如果能把名單上的人幹掉，可以獲得高額獎金。」 有幾名哈囉員工甚至計劃將某個名單人物「揍一頓」，掌握其住址、日常行跡等私隱訊息，但該計劃因對方警覺而未能實施。

隨着輿論質疑，哈囉前日發聲明稱報道失實，誤導公眾認知，嚴重侵害公司的商業信譽與名譽權，已報警並向有關部門提交相關材料，堅決維護企業合法權益。

鈦媒體回應報道有據可查

鈦媒體昨發聲明回應，報道所有訊息均有據可查，有據可依，歡迎任何形式的法律質證，並喊話哈囉單車「不要將行業野蠻競爭的打法，再帶到輿論場的刑事報復、恐嚇與打壓上來」。