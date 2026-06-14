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機械人走入家庭陪吃飯逛街緬懷親人 網友態度兩極

即時中國
更新時間：09:01 2026-06-14 HKT
發佈時間：09:01 2026-06-14 HKT

主打情感陪伴的人形機械人能成為「家庭夥伴」嗎？內媒採訪發現，多數受訪對象持謹慎保守態度，認為「有違自然規律，不接受」，但也有人相對開放，認為超仿生人形機械人或將在10年內成為中高檔消費品。

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情感陪伴需活物要靈魂

「嚇人！」，一位年輕已婚女性看到優必選超仿生人形機械人後告訴《經濟觀察報》，「半夜起來，他（男款）無論在哪我都能嚇一跳。」她同時稱自己也不會考慮買女款，「因為對伴侶與其相處有顧慮」。今年30歲未婚的宋先生則認為，短期內不可能看到在情感陪伴上媲美人類的人形機械人，「情感陪伴需要『活物』，需要靈魂」。

《經濟觀察報》報道，多數人對情感陪伴人形機械人持謹慎態度。一位60歲、育有兩名子女的男性表示，這「有違自然規律，不接受」。但亦有受訪者態度開放，40歲未婚的陳女士直言，從技術發展角度，相信超仿生人形機械人或將在10年內成為中高檔消費品。24歲未婚的張小姐亦表示，當這類機械人像手機一樣普及時，應該會買。

業界：機械人5年後做家務輔助

廣東佛山一間機械人6S店技術人員霍俊傑認為，機械人進入家庭做基礎家務輔助大約還需要5年，而要達到真正可靠、具備主觀判斷能力的程度，則需要更長時間。

在優必選創始人周劍構想中，U系列機械人未來可陪伴用戶吃飯、逛街，甚至可以滿足用戶緬懷親人的特殊需求。他曾預估，人形機械人未來單價約在2萬至3萬美元（約15萬至23萬港元）。

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