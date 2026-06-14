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海峽論壇昨廈門舉行 王滬寧：台民「克服阻礙」參加

即時中國
更新時間：08:54 2026-06-14 HKT
發佈時間：08:54 2026-06-14 HKT

第18屆海峽論壇大會昨在福建廈門舉行，全國政協主席王滬寧致辭時稱台灣民眾「克服阻礙」參加，充分展現了擴大兩岸交流交往交融，並強調兩岸同屬「一個中國」。 因《逐玉》受到台灣觀眾歡迎的大陸演員張凌赫亦現身論壇，引發歡呼。台灣陸委會則回應，大陸長期對台採取「假融合、真施壓」兩手策略，試圖掩蓋吞併台灣的政治意圖。

開幕前，王滬寧會見率團出席論壇的國民黨副主席張榮恭等台灣各界人士，討論兩岸交流合作議題。王滬寧在論壇上表示，廣大台灣鄉親「克服阻礙」踴躍參加本屆海峽論壇，充分表明維護台海和平安寧、改善發展兩岸關係，是兩岸同胞的共同期盼。

他強調，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，堅決反對台獨分裂和外來干涉。

張凌赫亦出現在海峽論壇大會上，引發一片歡呼與掌聲，眾多與會者拿出手機拍照留念。張凌赫喊話更多台灣同胞跨越海峽到大陸走一走看一看，並為中華民族偉大復興奮鬥。

台灣陸委會昨回應稱，大陸長期對台採取雙軌並進的「兩手策略」，一方面持續以軍機艦擾台，另一方面大張旗鼓推促所謂「融合發展」與民間交流，是「假融合、真施壓」的欺騙作法。

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