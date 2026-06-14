全球首款超仿生機械情人月底開售 男款西裝霸總女款面容精緻

「人形機械人第一股」優必選近日推出主打「情感陪伴」的超仿生機械人U1系列。男款身高183厘米，身穿西裝，戴金絲眼鏡，霸總風格；女款身高168厘米，面容精緻。上線10天，U1系列預售超3800台，定金總額逾千萬元（人民幣，下同），本月底正式開售。據介紹，該機型支持外觀定製，僅限成人購買。業內人士分析，核心客群料為龐大的單身獨居青年、二次元愛好者等，需注意版權和倫理隱患。

優必選創始人周劍上月底宣布，公司推出全球首款主打家用情感陪伴的全尺寸超仿生人形機械人U1系列，並開啟網上預售。其官方京東店舖客服回應《星島》記者查詢，指這款機械人已開始預定，定金每台3000元，公司將於6月30日開發布會，屆時公布最終售價和產品細節，尾款將於7月16日凌晨開始支付。上線僅10天、尚未公布價格情況下，U1已獲得近4000台預訂單，僅定金就超千萬。

「人形機械人第一股」優必選近日推出主打「情感陪伴」的超仿生機械人U1系列。抖音@尼古拉斯博

「人形機械人第一股」優必選近日推出主打「情感陪伴」的超仿生機械人U1系列。抖音@尼古拉斯博

「人形機械人第一股」優必選近日推出主打「情感陪伴」的超仿生機械人U1系列。抖音@尼古拉斯博

上線10天預定近4000台

據悉，U1系列有男女兩款機型，其中男款身高183厘米、重42公斤；女款身高168厘米、重35.2公斤，兩款機型均支援Wifi連接、單次充電續航時長為2至4小時。機械人搭載88個高自由度運動關節，配備「養成系」情感大模型和本地加密存儲記憶，支持多維度外觀定製，現已開啟IP合作。

兩款機械人外貌相當吸睛。宣傳片中，男款機械人身穿修身西裝，戴金絲眼鏡；女款機械人正在化妝，眼影、腮紅、高光一個不落。兩台機械人能眨眼、會轉頭，「氛圍感」拉滿。有網友驚呼：「『機械人男模』『賽博女友』來了！」，但也有網友認為機械人反應略顯遲緩僵硬，妝容不自然。此外，機械人能否雙足行走和抓取物品等也備受網友關注。

《每日經濟新聞》報道，資深「二次元」玩家小時（化名）對這款產品很心動，「如果能做成乙遊（針對女性玩家群體研發製作的遊戲，注重虛擬情感體驗）的實體化AI仿生人，會賣爆的」。她認為，若價格控制在15萬內，機械人賣得會很好。

在行業觀察人士、廣州智紋科技有限公司創始人陳松青看來，U1引發關注不是技術參數領先，而是首次把「人形機械人」做成了完整的情感消費品，「今年春晚的蔡明仿生機械人已經做了市場教育，優必選時機卡得很準。」

外觀定製或存在版權問題

風險方面，陳松青指出，支持外觀定製可能存在版權問題。若用戶要求定製某位明星或名人的形象，廠商需承擔肖像權審查的義務。福建華策品牌定位諮詢創始人詹軍豪則指，極致擬真外觀易讓大眾產生違和、恐懼心理，或將引發人際社交弱化、情感過度依賴等問題，行業缺乏對應倫理規範與監管標準，爭議或將長期存在。

《星島》中國組