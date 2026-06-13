台灣愛滋校車司機自稱「神明附身」 性侵9女 5人慘中招

台灣中部驚傳校車司機性侵案，一名身染愛滋病毒（HIV）的李姓男子，自稱是「媽祖兒子」、假裝神明附身，以需要「補氣」為由性侵至少9名女子，包括6名高中女生。其中5名受害人已證實被傳染愛滋病毒。檢方已起訴李男，但發傳傳染鏈已擴及中部三個縣市。

據指李男有嫖妓及援交等買春習慣，又擁有多重性伴侶，到底有多少人遭性侵及遭傳染備受關注。

少女受騙遭多次性侵

根據調查，李男是巴士司機，同時有接辦校車業務。他經常向人自稱「媽祖兒子」，還展現出獲神明降體的樣子，塑造虔誠正面的假象，令入世未深的女學生受騙上當。

據指李男多次利用搭校車的女學生的信任，私下約在住處或旅館見面性侵。其中一名女學生在2022年到2025年間，以每2個月1次的頻率，先後被性侵16次。

一名16歲少女被李男誘騙到住處性侵得逞後，女學生因為身體不適就醫，結果驗出感染愛滋病毒。她以簡訊通知李男，李男卻已讀不回，甚至在收到簡訊當天佯稱「玄天上帝」附身，成功讓另一名成年女性幫他「補氣」性侵得逞。

目前發現李男曾性侵至少9名女子，5人被傳染愛滋病毒，須終身追蹤服藥，年紀最小的受害人僅15歲。她們得知真相後身心嚴重受創，檢方調查後提出32項控罪。