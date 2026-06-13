高鐵安檢｜重慶男因開封茅台被攔 3分鐘豪飲整瓶妻稱僅微醺｜有片

內地高鐵安檢規定嚴格，稍有不慎隨時要面臨「留物不留人」的抉擇。重慶一名男子日前攜帶一瓶茅台酒準備乘搭高鐵，但在過安檢時被工作人員攔下，理由是其攜帶的酒類已經開封。該名男子為了不浪費，竟然在安檢口旁當場「乾了」，於3分鐘內將一整瓶茅台酒一飲而盡，隨後順利進站乘車。事件引發網民熱議，其妻事後回應稱丈夫酒量甚佳，喝完後僅呈「微醺」狀態，甚至下車後還能與朋友繼續飲酒。

鐵路禁帶已開封白酒

綜合內地媒體報道，事發於重慶一個高鐵站。涉事男子攜帶一瓶已開封的茅台酒過安檢時被攔下。根據鐵路部門規定，旅客可隨身攜帶包裝密封完好、標誌清晰且酒精濃度在24度至70度之間的瓶裝酒，累計不得超過3000毫升（約6瓶）；然而，散裝白酒、自釀酒、包裝破損，以及「已開封」的酒類，均被視為存在洩漏等安全隱患，一律禁止攜帶進站。

面對高檔白酒無法帶上車的窘境，該名男子不甘將名貴的茅台酒丟棄，隨即在安檢人員面前展現驚人酒量，在短短3分鐘內將整瓶茅台喝光，其後若無其事地通過安檢登車。

妻子笑稱丈夫未失態

事件片段在網上瘋傳，男子的妻子鍾女士其後回應傳媒查詢時表示，丈夫平時的酒量確實不錯，當日整瓶茅台下肚後也僅是「有點微醺」，在車上及進站時均沒有失態或鬧事。更令人驚訝的是，丈夫搭高鐵抵達目的地後，還能立刻與當地朋友會合，繼續「下半場」飲酒聚會。鍾女士亦笑言經此教訓，下次出門前一定會提前查清鐵路的禁帶物品規定，以免再次發生尷尬事件。

鐵路部門提醒旅客，高鐵行李限制十分嚴格，除了已開封酒類外，酒精濃度超過70%的烈酒、易燃噴霧（如防曬噴霧、超過容量限制的香水）等亦屬於禁帶或限帶物品。旅客在出發前，可透過鐵路「12306」手機應用程式詳細查詢，以免違規。