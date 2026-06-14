榴槤餵羊｜河北果農每周兩次「加餐」 驚揭羊肉奇妙變化：清甜無「騷味」｜有片

在香港，買一個泰國榴槤動輒要過百港元，但在河北卻有果農用榴槤來餵羊！邢台一名水果店老闆近日因上載「榴槤餵羊」的影片在網絡爆紅。畫面中一頭頭山羊爭相搶食金黃色的榴槤果肉，引來大批網民驚呼「太豪」、「羊過得比人還好」，甚至直言「第一次想當羊」。更令人稱奇的是，果農透露羊群長期食用榴槤後，羊肉竟產生了奇妙變化，變得肉質鮮嫩清甜，且幾乎毫無膻味（騷味）。

損耗榴槤變廢為寶

據內地媒體報道，當事人趙先生在當地經營泰國A級榴槤零售生意，每斤進貨價約26元人民幣，每次進貨量高達150至200箱。在運輸和存放過程中，難免會出現果殼破損、未熟、俗稱「啞果」或「死包」等無法售賣的損耗果。趙先生強調，為了誠信經營，他絕不會將這些瑕疵果賣給消費者，但又不欲浪費，於是兩年前起嘗試用這些損耗榴槤餵羊。

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趙先生家中養了30多頭羊，平日不餵人工飼料，主食為青草及麥苗。而這些無法出售的榴槤，以及即將過期的西瓜、香蕉等水果，就成為了羊群每周兩至三次的「額外加餐」。

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「水果羊」1公斤25人仔

這種奢華的餵養方式持續了兩年，趙先生意外發現羊肉的品質出現了顯著提升。由於長期食用榴槤等水果，羊肉的肉質變得特別鮮嫩，咀嚼時還帶有淡淡的清甜味，最難得的是，連平日極難消除的羊膻味（羊騷味）也大為減輕。

趙先生表示，這些「水果羊」平日多數留給家人及親友自行食用。由於品質極佳，偶爾有鄰居或熟客碰上他宰羊時要求購買，他便以每斤50元（1公斤25元）人民幣的價格出售，每次都迅速被搶購一空。

不少網民看過影片後紛紛留言調侃，表示羨慕這群「實現榴槤自由」的羊，笑言「50塊（人民幣）可以買一斤羊肉，但買不到一斤榴槤，這波簡直賺大了」。相關專家則指出，這種做法成功將水果垃圾轉化為優質飼料，是「變廢為寶」的另類循環經濟典範。