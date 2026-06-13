上海男幼師溺亡｜室友控訴遭家長園長施壓 官方全盤否認

上海市徐匯區一間幼兒園的30歲男教師王某某日前不幸溺水身亡，事件在網上引發羅生門。死者的室友在社交平台詳細披露時間線，控訴死者生前因處理家長糾紛及照顧特殊學童，遭家長及園方雙重施壓，更曾連續43小時「未合眼」，最終不堪重負走向絕路。惟徐匯區教育局今日（13日）凌晨發布通報，逐一否認網傳指控，確認死因為「生前溺水死亡」。雙方說法存在明顯出入，令事件真相撲朔迷離。

生前規劃旅行突溺亡

據內地媒體報道，自稱與王老師合租六年的室友在網上發文，還原了死者離世前三天的遭遇。室友指控，由於班內特殊兒童保育員退休，王老師需獨自承擔照顧工作，每天提心吊膽。5月28日，王老師因兩名家長在群組爭吵而被迫居中協調至深夜，期間他兩度向副園長求助均遭拒絕。

當地教育局通報。

室友續稱，王老師當晚已表露自殺念頭並曾企圖跳樓，被其攔下。至29日晚，園長與王老師單獨談話至午夜，王老師事後向室友哭訴，園長當著家長面指責他「做錯了」。至5月30日凌晨，已連續43小時未合眼的王老師離家，監控顯示他步向河邊，最終被發現溺亡。室友透露，王老師深得家長喜愛，事發前三天還在滿心期待地規劃海南旅行。

官方逐條反駁「施壓」說法

面對洶湧的網絡輿情，上海市徐匯區教育局於今日凌晨發布情況通報。通報確認警方於5月31日發現遺體，死因為「生前溺水死亡」，排除他殺。

通報同時對室友的指控逐一反駁：

關於「特殊兒童保育員退休學校不補人」，官方澄清該園並無「特殊兒童保育員」職位，且已按標準配備特教教師，並未退休。

關於「副園長兩次拒絕出面溝通」，官方指是因時間衝突而調整了面談時間，雙方事後已進行有效溝通。

關於「園長當眾說他做錯了」，官方經與涉事家長核實，確認園長在談話過程中並未對王老師進行批評與指責。

目前，室友的網絡指控與官方調查結果南轅北轍，王老師生前真實的工作壓力來源，以及事發前究竟遭遇何事，仍有待當局作進一步深入釐清。

鮑女士報警後的回執。

溺水身亡幼師母親悲痛發聲

據死者母親鮑女士透露，兒子王某卿是徐匯某幼兒園的一名教師，今年31歲，畢業於贛南師範大學學前教育專業。兒子因溺水身亡，對她來說充滿疑惑。她表示：「他幼年時曾和父親一同游泳，意外嗆水，後來就一直怕水，不會主動去水邊。」鮑女士稱：「他是一個熱愛生活、性格樂觀開朗的人。平日裡，喜歡音樂，常常隨口哼兩句。」鮑女士表示：「兒子計劃7月中旬去海南，生前買了新的衣服、鞋子等，還花1900多元入手了一瓶心儀的香水。他一直很喜歡香水，有30多瓶香水了，他說喜歡香水是熱愛生活的表現。」

王某卿生前照片。

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