江蘇女獨遊水浸東漢古墓 大批陪葬品隨水漂到腳邊︱有片

近日內地受強降雨影響，多地出現水浸情況。2026年6月中上旬，江蘇省徐州市一名女子在當地獨自遊覽一處遭洪水淹沒的古墓時，竟意外發現有古墓陪葬品隨水漂流，並直接浮到她的腳邊。據了解，由於近期連續暴雨導致古墓嚴重積水，原本深埋地底的古物因而暴露，並隨著地下水流動漂出地表。

距今已有兩千多年歷史

根據介紹，這座東漢時期的古墓位於徐州市白集村，距今已有兩千多年歷史。但這個古墓早年被盜，故主人身份亦不詳。但這個古墓的石雕十分精美，工藝出眾，細節也十位到位。

根據博主分享的畫面可見，多件陶器或小型器物在水面漂浮，而在涉水靠近時未見有專業人員在場干涉。有網友表示，博主的膽量比太平洋還要大。

當地文物主管部門接報後，提醒公眾不要擅自進入淹水古墓或觸碰漂浮物，並建議發現類似情況時立即上報。

考古與文物保護專家指出，被水淹的古墓中文物極易受損，暴露後會發生機械沖刷、化學溶蝕和生物侵蝕，隨意搬動會破壞原始埋藏關係，影響科學發掘與鑒定。專家建議對暴露文物首先開展影像記錄和臨時加固，待水情穩定後由專業隊伍實施搶救性保護與取樣分析。