Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

藍牙耳機｜網購熱銷百萬耳機突爆炸 鄭州大學生險失聰

即時中國
更新時間：17:00 2026-06-12 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-12 HKT

藍牙耳機已成為不少市民的日常必需品，惟其安全隱憂不容忽視。河南鄭州一名男大學生於周三（10日）在社交平台發布影片，指自己深夜戴着無線藍牙耳機看影片時，耳機竟在耳道內突然爆炸。幸好意外未有對其耳膜及聽力造成永久性損害，惟涉事耳機已正常使用逾一年，且屬於網上熱銷、銷量達數百萬副的非雜牌產品，事件隨即引發網民對無線耳機安全性的廣泛關注。

突爆巨響伴隨灼燒感

當事人孫同學受內媒訪問時憶述，事發於10日凌晨1時左右，宿舍熄燈後他正戴着耳機，用手機觀看影片。期間耳機毫無徵兆（無發熱或異響）下突然在耳內爆炸。爆炸聲響極大，室友一度誤以為是手機掉落。孫同學隨即感到耳部有輕微耳鳴及局部灼燒感。

相關新聞：ROMOSS｜中國男羅馬仕「尿袋」爆炸 毀日本民宿地板賠¥8000

鄭州大學生稱深夜睇片藍牙耳機突爆炸。
鄭州大學生稱深夜睇片藍牙耳機突爆炸。
鄭州大學生稱深夜睇片藍牙耳機突爆炸，耳部有輕微耳鳴及局部灼燒感。
鄭州大學生稱深夜睇片藍牙耳機突爆炸，耳部有輕微耳鳴及局部灼燒感。
網絡上關於無線藍牙耳機爆炸的投訴並不罕見。 網上截圖
網絡上關於無線藍牙耳機爆炸的投訴並不罕見。 網上截圖
當事人曬出醫院檢查的收據。
當事人曬出醫院檢查的收據。

他於翌日上午前往醫院接受詳細檢查，幸證實耳膜完好無缺，目前耳鳴症狀已消退，僅餘輕微的耳部堵塞感，聽力並未受損。

廠方要求寄回檢測

孫同學透露，涉事耳機是他在一年多前根據網上推薦，於主流電商平台花費約70元人民幣購買。該款耳機並非廉價的無牌劣質產品，在各大平台上累計銷量高達數百萬副。他平日使用頻率不高，此前使用的一年多內亦從未發現任何異常。

事後他與耳機廠商取得聯絡，對方要求他將故障耳機寄回進行技術檢測，並承諾若證實為產品質量問題，將承擔其醫療檢查費用。孫同學表示，由於傷勢不重，後續不打算進一步追究，故不欲向外界透露品牌名稱。
 

最Hit
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
22小時前
陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝
陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝
影視圈
1小時前
大埔中學校長涉辱學生「做雞」 恐嚇職員「帶你坐花廳」 孔教學院：已展開調查
社會
4小時前
海洋公園63歲男技工頭肩骨碎受傷 重創不治 勞工處到場調查
01:01
海洋公園63歲男技工暈倒頭肩骨碎不治 勞工處到場調查
突發
6小時前
五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人
五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人
影視圈
8小時前
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
影視圈
20小時前
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
20小時前
六合彩開生日號碼頭獎6注中 每注派$133萬網民嫌少 二獎僅得呢個數 港男分享「避熱門」必殺技｜Juicy叮
六合彩開生日號碼頭獎6注中 每注派$133萬網民嫌少 二獎僅得呢個數 港男分享「避熱門」必殺技｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港女單身搭高鐵去桂林慘遭鄰座一家夾擊 連數5宗罪：除鞋、胸前傳麵包 還有一事更離譜｜Juicy叮
港女單身搭高鐵去桂林慘遭鄰座一家夾擊 連數5宗罪：除鞋、胸前傳麵包 還有一事更離譜｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
港人大讚政府牙科服務！長者免費檢查／$50洗牙 需符合3條件 附服務範圍/費用/參加方法
港人大讚政府牙科服務！長者免費檢查／$50洗牙 需符合3條件 附服務範圍/費用/參加方法
生活百科
2026-06-11 15:55 HKT