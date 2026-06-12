藍牙耳機｜網購熱銷百萬耳機突爆炸 鄭州大學生險失聰

藍牙耳機已成為不少市民的日常必需品，惟其安全隱憂不容忽視。河南鄭州一名男大學生於周三（10日）在社交平台發布影片，指自己深夜戴着無線藍牙耳機看影片時，耳機竟在耳道內突然爆炸。幸好意外未有對其耳膜及聽力造成永久性損害，惟涉事耳機已正常使用逾一年，且屬於網上熱銷、銷量達數百萬副的非雜牌產品，事件隨即引發網民對無線耳機安全性的廣泛關注。

突爆巨響伴隨灼燒感

當事人孫同學受內媒訪問時憶述，事發於10日凌晨1時左右，宿舍熄燈後他正戴着耳機，用手機觀看影片。期間耳機毫無徵兆（無發熱或異響）下突然在耳內爆炸。爆炸聲響極大，室友一度誤以為是手機掉落。孫同學隨即感到耳部有輕微耳鳴及局部灼燒感。

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鄭州大學生稱深夜睇片藍牙耳機突爆炸。

鄭州大學生稱深夜睇片藍牙耳機突爆炸，耳部有輕微耳鳴及局部灼燒感。

網絡上關於無線藍牙耳機爆炸的投訴並不罕見。 網上截圖

當事人曬出醫院檢查的收據。

他於翌日上午前往醫院接受詳細檢查，幸證實耳膜完好無缺，目前耳鳴症狀已消退，僅餘輕微的耳部堵塞感，聽力並未受損。

廠方要求寄回檢測

孫同學透露，涉事耳機是他在一年多前根據網上推薦，於主流電商平台花費約70元人民幣購買。該款耳機並非廉價的無牌劣質產品，在各大平台上累計銷量高達數百萬副。他平日使用頻率不高，此前使用的一年多內亦從未發現任何異常。

事後他與耳機廠商取得聯絡，對方要求他將故障耳機寄回進行技術檢測，並承諾若證實為產品質量問題，將承擔其醫療檢查費用。孫同學表示，由於傷勢不重，後續不打算進一步追究，故不欲向外界透露品牌名稱。

